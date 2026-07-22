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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Extraña carta junto a mujer y su hijo encontrados muertos en casa de Santa Marta; fuerte olor

Extraña carta junto a mujer y su hijo encontrados muertos en casa de Santa Marta; fuerte olor

Las autoridades investigan un presunto envenenamiento, mientras Medicina Legal practica los exámenes que permitirán establecer la causa de las muertes en Santa Marta.

Montaje muestra en primer plano dos recuadros donde aparece Sonia Imelda Pilonieta junto a su hijo
Autoridades en Santa Marta investigan las circunstancias del hallazgo sin vida de una mujer y su hijo al interior de una vivienda
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y la Fiscalía
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de jul, 2026

Las autoridades de Santa Marta adelantan una investigación técnica y judicial tras el hallazgo de dos personas sin vida al interior de un apartamento ubicado en el sector turístico de El Rodadero.

Las víctimas fueron identificadas como Sonia Imelda Pilonieta Tapias, de 54 años, y su hijo, Benjamín Bautista Buelvas Pilonieta, de 22, ambos oriundos de Bucaramanga.

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El hecho ocurrió en el edificio Marasol, donde madre e hijo se hospedaban para disfrutar del puente festivo. El hallazgo se produjo luego de que personas cercanas y vecinos alertaran a las autoridades por la falta de respuesta de los ocupantes y el fuerte olor que provenía del apartamento.

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De acuerdo con los reportes preliminares, el personal de seguridad del edificio intentó abrir la puerta ante el silencio de quienes se encontraban en el inmueble. Posteriormente, organismos de emergencia y unidades de la Policía Metropolitana de Santa Marta ingresaron al apartamento y confirmaron que ambas personas habían fallecido, por lo que acordonaron el lugar para adelantar las diligencias judiciales.

Durante la inspección, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación hallaron una carta de despedida. El documento fue incautado y quedó bajo cadena de custodia como elemento material probatorio dentro de la investigación.

¿Qué otras pistas encontraron las autoridades sobre la muerte de Sonia Imelda Pilonieta?

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Además de la carta, los investigadores recopilan las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio con el propósito de reconstruir los movimientos previos a las muertes. Hasta el momento, los propietarios del inmueble no se han referido a lo sucedido.

Las autoridades manejan dos hipótesis principales, aunque ambas permanecen bajo verificación y dependen de los resultados de los análisis forenses.

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La primera apunta a un presunto envenenamiento, con base en algunos de los elementos encontrados en la escena. La segunda contempla una posible intoxicación por inhalación de gases, según la información preliminar entregada por las autoridades que atendieron la emergencia.

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El secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, señaló que, de acuerdo con la inspección inicial, los cuerpos no presentaban signos evidentes de alguna agresión. "Con la prudencia que se debe manejar, puedo anticiparles que inicialmente lo que se habló es que estos cuerpos no evidenciaban algún tipo de violencia", mencionó para los medios de comunicación.

El levantamiento de los cuerpos fue realizado por el CTI con apoyo de Medicina Legal. Ambas entidades practican exámenes forenses y análisis toxicológicos para establecer con certeza la causa de la muerte de Sonia Imelda Pilonieta Tapias y Benjamín Bautista Buelvas Pilonieta.

La Fiscalía General de la Nación mantiene la investigación bajo reserva mientras avanzan los peritajes y se determina si existen otros elementos que permitan reconstruir lo ocurrido en el apartamento del edificio Marasol. Se espera que en los próximos días Medicina Legal entregue el informe técnico que permita confirmar o descartar las hipótesis que actualmente manejan las autoridades.

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