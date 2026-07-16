Mujer que aparece siendo agredida en video en Fusagasugá está desaparecida

Las autoridades de Fusagasugá mantienen un amplio operativo para localizar a la mujer que aparece siendo agredida en un video que comenzó a circular en las últimas horas y que generó una fuerte reacción entre los habitantes del municipio y usuarios en redes sociales.

Hasta el momento, la víctima no ha sido ubicada, por lo que las entidades competentes intensificaron las labores de búsqueda para garantizar su protección.

Puedes leer: Estudiante le disparó a su compañera de 17 años dentro de colegio en Bogotá; "la advirtió"



La grabación, difundida ampliamente en redes sociales, muestra a una mujer siendo agredida por un hombre.

Las imágenes provocaron indignación y llevaron a que la Policía Nacional iniciara una intervención inmediata junto con otras autoridades locales para establecer la identidad de la víctima y del presunto responsable.

Autoridades buscan a la mujer que aparece en el video

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, en el operativo participan todas las especialidades de la Policía Nacional, en coordinación con la Secretaría de la Mujer y Género de la Administración Municipal de Fusagasugá.

Publicidad

El objetivo principal es localizar a la mujer, verificar su estado de salud y activar la ruta institucional de atención correspondiente.

Según indicaron las autoridades, la búsqueda se desarrolla de manera prioritaria debido a que, hasta el momento, no ha sido posible establecer su ubicación.

Publicidad

Los hechos habrían ocurrido en el barrio Gaitán, Segunda Etapa, lugar donde también se adelantan verificaciones para recopilar información que permita avanzar en la investigación.

Mientras continúan las diligencias, las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para obtener información que facilite la ubicación de la mujer y permita identificar plenamente al hombre que aparece en el video.

El llamado es para que cualquier persona que tenga datos relevantes los entregue únicamente a través de los canales oficiales habilitados por las autoridades.

La información suministrada por la comunidad será fundamental para avanzar en las labores de búsqueda y en las actuaciones que permitan esclarecer lo ocurrido.

Puedes leer: Fiscalía revela detalle que podría ser clave en agresión y muerte de Rosa Mayerly Olaya

Publicidad

¿Qué dijeron las autoridades sobre el caso?

Las autoridades reiteraron que los hechos relacionados con violencia contra la mujer deben ser puestos en conocimiento de las entidades competentes para activar los mecanismos de protección establecidos por la ley.

Asimismo, aseguraron que continuarán desarrollando todas las acciones necesarias para ubicar a la mujer que aparece en la grabación y brindarle el acompañamiento institucional correspondiente.

Publicidad

El caso sigue siendo materia de verificación por parte de los organismos encargados, mientras la búsqueda continúa en distintos sectores del municipio.

🚨Las imágenes del video pueden resultar sensibles para algunas personas. Por respeto a nuestros lectores, hemos decidido no publicarlo directamente en este artículo. Si deseas verlo, puedes hacerlo bajo tu propia responsabilidad haciendo clic AQUÍ.

