Acaban con cercano de Martín Elías durante una fiesta de cumpleaños; autoridades investigan

La muerte de Henry Rafael Ocando Brito, un allegado del fallecido cantante Martín Elías, ha causado conmoción entre familiares, amigos y seguidores del vallenato. El empresario perdió la vida en medio de una fiesta de cumpleaños en Maicao, La Guajira, en un caso que continúa bajo investigación y sobre el cual todavía existen varias hipótesis.

De acuerdo con la información que ha trascendido, una de las versiones que analizan las autoridades apunta a que, presuntamente, uno de los amigos de la víctima habría sido quien le disparó durante la celebración. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado esa versión y el caso sigue siendo materia de investigación.

Allegado de Martín Elías habría sido atacado presuntamente por un amigo

Según las primeras versiones conocidas, todo habría comenzado cuando uno de los asistentes presuntamente realizó disparos al aire, situación que supuestamente generó una discusión con Henry Rafael Ocando Brito, quien era el anfitrión del cumpleaños.

En medio del altercado, el empresario habría recibido varios impactos de bala, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro asistencial. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció poco después debido a la gravedad de las heridas, de acuerdo con la información divulgada por medios locales.

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Las autoridades adelantan la recolección de pruebas y testimonios para establecer qué ocurrió realmente durante la reunión. Por ahora, la hipótesis de que presuntamente uno de sus propios amigos le habría quitado la vida hace parte de las líneas investigativas, pero aún no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía.

En el mismo hecho también murió Luis Nemesio Garzón Cantillo. Sobre este caso existen diferentes versiones que son verificadas por los investigadores. Una de ellas señala que un escolta del empresario presuntamente habría reaccionado tras el ataque y le disparó. Otra hipótesis indica que el hombre supuestamente habría resultado herido con su propia arma. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada hasta ahora.

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Mientras avanza la investigación, las autoridades realizan inspecciones técnicas, análisis balísticos y entrevistas a los asistentes de la fiesta con el propósito de reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La muerte de Henry Rafael Ocando Brito ha generado múltiples reacciones debido a la estrecha relación que mantenía con Martín Elías. En redes sociales comenzaron a circular fotografías y mensajes que evidenciaban la cercanía entre ambos, mientras varias personas del entorno del recordado artista expresaron su solidaridad con la familia del empresario.

Henry Ocando, hijo de uno de los precursores de la radio en La Guajira, celebraba su cumpleaños. Aquí lo vemos aparecer en este video junto al cantante vallenato Che Díaz minutos antes de su muerte. Para festejar, invitó a varios amigos a su mansión del barrio Nuevo Boscán; la… pic.twitter.com/XSTRqnH9Ut — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) July 17, 2026

Entre quienes lamentaron lo ocurrido se encuentra Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, quien publicó un mensaje de condolencias. Asimismo, el cantante Che Díaz recordó a Ocando Brito con un video que, según explicó, habría sido grabado horas antes de la tragedia.

Por ahora, las autoridades insisten en que todas las hipótesis continúan siendo verificadas y que será el avance de las investigaciones el que permita establecer si, como señalan algunas versiones, presuntamente un amigo de la víctima habría sido el responsable del hecho, o si ocurrieron circunstancias distintas durante la celebración. Mientras tanto, el caso sigue siendo objeto de investigación judicial.