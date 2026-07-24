Sospechosa del caso de Camila Potosí habría fingido embarazo; hizo fiesta de revelación

Yulieth Angulo, una de las principales sospechosas en el caso de María Camila Potosí, habría fingido durante varios meses un supuesto embarazo y hasta habría organizado una fiesta de revelación para anunciar ante familiares y personas cercanas el sexo del bebé que, según la investigación, nunca estuvo esperando.

La información hace parte de los elementos que ahora son revisados por las autoridades mientras avanza el proceso judicial por la desaparición y muerte de María Camila, una joven de 21 años que estaba en el octavo mes de embarazo cuando desapareció en Cali.

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Según la información conocida hasta el momento, María Camila salió el jueves 16 de julio de 2026 de la vivienda de un familiar, ubicada en el barrio Meléndez, en la comuna 18 de Cali. Su destino era el puesto de salud de Polvorines, donde tenía programado un control médico prenatal.

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Después de asistir a la cita, se perdió el rastro de la joven. Cuatro días más tarde, el lunes 20 de julio, las autoridades encontraron un cuerpo sin vida en el corregimiento de La Buitrera, en la zona rural de Cali. Medicina Legal confirmó posteriormente que se trataba de María Camila Potosí.

En medio de la investigación, las autoridades pusieron la lupa sobre Yulieth Angulo, una mujer que habría conocido a María Camila en programas relacionados con el apoyo a madres gestantes. De acuerdo con la hipótesis que se investiga, la sospechosa habría logrado ganarse la confianza de la joven antes de que desapareciera.

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Una de las versiones señala que Yulieth habría recogido a María Camila en una motocicleta con el argumento de entregarle artículos para su bebé. Las cámaras de seguridad habrían registrado a la joven embarazada junto a otra mujer en una motocicleta, en los últimos momentos en los que fue vista.

Yulieth habría engañado a su expareja con un supuesto embarazo

Uno de los testimonios que ahora toma relevancia dentro del caso es el de Carlos Rincón, expareja de Yulieth Angulo. El hombre aseguró que la mujer también le habría hecho creer durante meses que estaba embarazada de él.

Según su relato, la historia habría llegado incluso a un momento en el que se organizó una fiesta para revelar el supuesto sexo del bebé. De esta manera, familiares y personas cercanas habrían sido llevados a creer que Yulieth esperaba un hijo.

El testimonio de Rincón es uno de los elementos que alimentan la hipótesis de que la mujer habría fingido un embarazo durante un periodo prolongado. La investigación busca establecer qué tan relacionada estaría esta situación con los hechos que rodearon la desaparición de María Camila.

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El propio Carlos Rincón también entregó información sobre el día en que la joven desapareció. De acuerdo con su versión, Yulieth habría estado fuera de su vivienda durante varias horas y, cuando regresó, encontraron una chancla que, aparentemente, coincidía con la que llevaba puesta María Camila.

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El hombre aseguró que también habría sido engañado por su expareja, pues durante meses creyó que realmente estaba esperando un bebé.

Sospechosa del caso de Camila Potosí habría fingido embarazo

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La investigación, sin embargo, todavía debe establecer qué ocurrió exactamente y cuál fue el papel de cada persona involucrada. Yulieth Angulo se encuentra bajo investigación y las autoridades analizan los testimonios, los registros de cámaras y demás elementos recopilados durante el proceso.

La bebé que esperaba María Camila, otro punto clave de la investigación

El caso también tomó un giro debido a las versiones encontradas sobre el estado de la bebé que María Camila llevaba en su vientre.

La familia de la joven manifestó públicamente que, después de recibir información relacionada con la necropsia y conocer las condiciones en las que fue entregado el cuerpo, surgieron dudas sobre el paradero de la bebé. Esta situación llevó a plantear la posibilidad de que la menor hubiera sido extraída del vientre de su madre.

La Fiscalía mantiene la investigación bajo reserva para determinar con certeza científica qué ocurrió y aclarar todas las circunstancias alrededor del caso.

