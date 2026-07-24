Yulieth Angulo, sospechosa en muerte de Camila Potosí fue entregada por su propia familia

La investigación por la muerte de María Camila Potosí, joven embarazada que fue hallada sin vida en Cali tras varios días desaparecida, sigue sumando nuevos elementos entre los que se encuentra la declaración de familiares cercanos a Yulieth Angulo, motociclista señalada como principal sospechosa.

Se trata del exnovio y la exsuega de Yulieth, quienes aseguraron que fueron ellos los que alertaron a las autoridades y entregaron a la sospechosa para que respondiera ante la justicia por la muerte de la mujer gestante y la desaparición de su bebé.

Según relataron sus allegados, la mujer permanece bajo custodia de la Fiscalía mientras avanzan las investigaciones para esclarecer su presunta participación en el crimen y determinar si existen otras personas involucradas.



Yamileth Zamorano, quien era la suegra de Yulieth Angulo, afirmó que la familia decidió actuar cuando vieron los videos de seguridad que mostraban a la motociclista junto a la víctima.



"Quiero dejarles claro a la familia, a los vecinos, al barrio y a todo Cali que nosotros también estamos preocupados. Ella no está aquí. Desde el domingo, cuando pensamos que podía tener algo que ver con este caso, nosotros mismos la entregamos", aseguró en diálogo con Red +.

De acuerdo con su testimonio, tanto ella como su hijo abordaron a Yulieth y le exigieron explicaciones sobre la gestante, ante lo que ella les habría reconocido que sí estuvo con Camila Potosí acompañándola a comprar elementos de aseo y que posteriormente la dejó en un lugar para madres gestantes y no volvió a saber de ella.

Uno de los hechos que, según la familia, incrementó sus dudas fue el hallazgo de una chancla en el patio de la vivienda donde residía la motociclista. Yamileth Zamorano relató que reconoció el calzado encontrado con el mismo que llevaba la embarazada en el último video que la registra con vida.

Dijo que mostró la chancla a su hijo, quien consideró que coincidía con la que aparecía en los videos y por eso decidieron entregarla a la Policía para que fuera incorporada al proceso investigativo.

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La exnovio de Yulieth Agudelo la entregó

Carlos Rincón, expareja de la motociclista, también se pronunció contando que Yulieth permanecía viviendo en su casa pese a que ya no mantenían una relación sentimental.

En un video el hombre aseguró que su familia no tiene ninguna relación con el caso y contó que la mujer los tenía convencidos de que estaba embarazada y que por eso la tenían viviendo con ellos.

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Rincón señaló que existen dudas sobre ese supuesto embarazo ya que anteriormente también les había manifestado haber estado embarazada, aunque, según él, nunca existieron registros que lo confirmaran y de un momento a otro les dijo que "perdió el bebé".

Asimismo reiteró que fue su propia familia la que entregó a Yulieth Angulo a la Fiscalía desde el 19 de julio: "Ya la tienen en custodia. Nosotros mismos la entregamos. No han informado públicamente esa situación porque, al parecer, la investigación apunta a que habría más implicados"

También manifestó que tanto él como sus familiares han recibido amenazas y pidió medidas de protección al considerar que colaboraron con las autoridades desde el primer momento.

¿Cómo desapareció María Camila Potosí?

María Camila Potosí fue vista por última vez el 16 de julio, cuando abordó una motocicleta en el barrio Los Polvorines, en Cali. De acuerdo con la información conocida, se dirigía a un control médico debido a que estaba a pocas semanas de dar a luz. Las cámaras de seguridad registraron parte del recorrido realizado en la motocicleta conducida por Yulieth Angulo.

Días después, el 20 de julio, las autoridades encontraron el cuerpo de la joven en el kilómetro 3 de la vía hacia La Buitrera, cerca del río Meléndez, en zona rural de Cali. Según informó la Policía, el cadáver presentaba signos de violencia.

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Por ahora, la Fiscalía mantiene bajo reserva varias actuaciones mientras avanza el proceso para esclarecer el asesinato de María Camila Potosí y establecer si hubo participación de otras personas.

Entre tanto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que continúa vigente una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen. El mandatario señaló que las autoridades seguirán desarrollando todas las líneas de investigación, incluido el esclarecimiento de los hechos relacionados con el estado de salud del bebé que esperaba la joven.