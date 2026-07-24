La extraña actitud que delató a mujer que estuvo con Camila Potosí antes de desaparecer

Las autoridades mantienen activas las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de María Camila Potosí, una joven de 21 años cuyo cuerpo fue hallado cuatro días después de haber sido reportada como desaparecida.

El hallazgo, registrado el 20 de julio, dio paso a una serie de diligencias judiciales encaminadas a establecer el paradero del bebé que esperaba la víctima e identificar a los presuntos responsables del crimen.

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María Camila Potosí fue vista por última vez el 16 de julio, cuando salió de su vivienda para asistir a unos exámenes médicos relacionados con su embarazo de ocho meses. Días después, su cuerpo fue encontrado a un costado del río Meléndez, en el kilómetro 3 de la vía que conduce al corregimiento de La Buitrera.



De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el cadáver presentaba signos de violencia y estaba envuelto en sábanas. Uno de los principales puntos de la investigación es establecer qué ocurrió con el bebé, ya que al momento del hallazgo no se encontraba en el cuerpo de la joven.

Una de las principales evidencias del caso es un video de una cámara de seguridad captado el día de la desaparición, a las 4:02 p. m., en el sector de Polvorines. En las imágenes se observa a María Camila como parrillera en una motocicleta conducida por otra mujer.

Autoridades revelaron detalles sobre la identidad de la mujer que conducía la motocicleta en la que se desplazó Camila Potosí Foto: foto montaje realizado por La Kalle; Pantallazos tomado de redes sociales

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que ambas, al parecer, se conocieron previamente en un programa dirigido a mujeres gestantes. La conductora de la motocicleta, identificada preliminarmente como Yulieth, permanece bajo interrogatorio mientras avanzan las investigaciones.

¿Cuál fue el comportamiento que tuvo la mujer que estuvo con María Camila Potosí?

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Personas cercanas a la mujer interrogada entregaron nuevos detalles sobre su comportamiento en los días posteriores a la desaparición de María Camila Potosí.

Yamileth Zamorano, quien se identificó como suegra de la principal sospechosa, aseguró en entrevista con Red+ que, tras conocer los videos de seguridad, la familia confrontó a la mujer para pedirle explicaciones sobre lo ocurrido.

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Según su relato, Yulieth comenzó a presentar comportamientos inusuales y, presuntamente, fue vista en el solar de la vivienda ocultando un objeto. En ese lugar, los familiares afirmaron haber encontrado una chancla negra con rosado, similar a la que llevaba puesta María Camila el día de su desaparición. Sin embargo, aseguraron que el elemento desapareció poco después.

Por su parte, Carlos Rincón, expareja de la mujer que conducía la motocicleta, afirmó que ella no regresó a dormir a la vivienda la noche en que desapareció María Camila. Asimismo, señaló que desde enero ella le había dicho que estaba embarazada, una versión sobre la que ahora la familia expresa dudas.

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Nuevos detalles de la investigación sugieren que la sospechosa en la muerte de Camila Potosí habría fingido un embarazo Foto: foto montaje realizado por La Kalle, imágenes tomadas de redes sociales

Entretanto, el general Herbert Benavídez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, informó que las autoridades investigan la posible participación de más de cuatro personas en el crimen.

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Con el propósito de incentivar la colaboración ciudadana, la Alcaldía de Cali aumentó a 200 millones de pesos la recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del caso.