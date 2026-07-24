Mujer sospechosa en muerte de Camila Potosí ya está en poder de autoridades; así cayó

La investigación por la muerte de María Camila Potosí, la joven de 21 años embarazada y que fue hallada sin vida en una zona rural de Cali, continúa develando impactantes datos sobre cómo ocurrieron los hechos en los que además se desconoce el paradero de su bebé.

Y mientras investigadores intentan ubicar al bebé, autoridades ya dieron con la plena identificación y ubicación de la mujer sospechosa de causar la muerte de Potosí, a quien ya tienen en su poder y ya le recibieron una primera declaración.

Se trata de Yulieth Angulo, una joven que aparece manejando una moto y transportando a Camila Potosí, minutos antes de su desaparición y muerte. La mujer está en poder de las autoridades luego de que su propia familia la entregara a la policía como principal sospechosa del os hechos.



Estos datos fueron conocidos gracias a un video publicado por Carlos Rincón, expareja de Yulieth, quien aseguró que él no tiene nada que ver con la muerte de María Camila pero que hay evidencias que señalan a su exnovia.



Además el hombre señaló que han sido blanco de fuertes amenazas contra él y su familia a raíz de lo que habría hecho su expareja sentimental, por lo que decidieron denunciarla y entregarla.

"La Fiscalía ya la tiene a ella, a la culpable, la que era mi pareja. La tiene en custodia, la tiene en su poder. Nosotros mismos se la entregamos el domingo cuando nos dimos cuenta de que ella tuvo algo que ver en ese hecho que ha conmocionado a toda la ciudad de Cali", manifestó.

Según explicó, inicialmente la mujer fue llevada a la estación de Policía de Meléndez y posteriormente quedó a disposición de funcionarios de la Fiscalía para continuar con las diligencias judiciales, en las que ya habría rendido testimonio.

Así cayó Yulieth Angulo por caso Camila Potosí

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Los detalles revelados por Carlos Rincón indican que sospecharon de su expareja luego de que se difundiera la noticia del hallazgo sin vida de la joven embarazada y circulara un video de una moto transportándola.

Pues al observar los videos identificaron a Yulieth como la conductora de esa moto y posteriormente relacionaron unos eventos en los que la sospechosa, presuntamente, en anteriores oportunidades habría engañado al hombre con supuestos falsos embarazos.

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Tanto Carlos como su mamá dicen que, luego de salir a la luz pública la noticia de Camila, comenzaron a detectar reacciones, nerviosismo y comportamientos extraños en Yulieth Angulo; además se habla del supuesto hallazgo de una chancla de la víctima en el patio de la casa de la sospechosa.

Estos detalles llevaron a que el hombre y su mamá se acercaran a las autoridades, comentaran los hechos y entregaran a la mujer quien, al parecer llevaría varios días en poder de autoridades, pese a que hasta el momento no habría aceptado su responsabilidad o participación en los hechos.

Lo que dijo Yulieth sobre Camila Potosí

Según se conoció durante la investigación, la familia de María Camila logró conversar con la motociclista, quien entregó una versión de lo ocurrido ese día.

La mujer habría reconocido que sí conocía a la joven pero aseguró que la acompañó a realizar algunas compras de productos de higiene personal y que posteriormente la dejó en el puesto de salud de Los Polvorines, en el sur de Cali.

No obstante, esa declaración está siendo verificada por la Fiscalía, ya que los investigadores habrían encontrado inconsistencias con otras versiones entregadas por la misma persona.

Entre los aspectos que ahora son objeto de análisis también figura una declaración en la que la motociclista aseguró haber conocido a María Camila aproximadamente dos meses antes, cuando ambas coincidieron en un programa Fami dirigido a mujeres embarazadas.

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Sin embargo, la información recopilada por los investigadores indicaría que ambas no mantenían una relación de amistad, aunque, al parecer, la mujer habría logrado ganarse la confianza de la víctima

Por ahora, la Fiscalía continúa recopilando pruebas para establecer qué ocurrió con María Camila Potosí desde el momento de su desaparición hasta el hallazgo de su cuerpo y qué ocurrió con el bebé que llevaba en el vientre, del que se desconoce si está vivo o no.

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Las declaraciones de la motociclista, los registros de cámaras de seguridad y los demás elementos probatorios hacen parte del proceso que adelantan las autoridades para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.