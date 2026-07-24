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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Revelan identidad de la motociclista que llevó a Camila Potosí; así fue como se conocieron

Revelan identidad de la motociclista que llevó a Camila Potosí; así fue como se conocieron

Las autoridades continúan recolectando información para esclarecer lo ocurrido con la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo.

Collage muestra a Yulieth y a Camila Potosí en una motocicleta, y al otro lado una foto de la joven de 21 años
Autoridades revelaron detalles sobre la identidad de la mujer que conducía la motocicleta en la que se desplazó Camila Potosí
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; Pantallazos tomado de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 24 de jul, 2026

El caso de María Camila Potosí, una joven de 21 años que se encontraba en su octavo mes de embarazo, generó un amplio despliegue investigativo en Cali tras el hallazgo de su cuerpo sin vida.

La mujer había sido reportada como desaparecida el 16 de julio de 2026. La última evidencia de que estaba con vida corresponde a un video de una cámara de seguridad en el que se observa abordando una motocicleta.

Puedes leer: Último video de Camila Potosí, embarazada hallada muerta: mujer le prometió regalos

De acuerdo con los videos obtenidos por la Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía General de la Nación, María Camila se subió como parrillera a una motocicleta en un sector del sur de la ciudad.

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Cuatro días después, su cuerpo fue hallado en las inmediaciones de un río, en el corregimiento de La Buitrera. El reporte preliminar señala que el cadáver presentaba múltiples heridas y otros signos de violencia. Además, se indicó que el cuerpo no tenía al bebé.

Montaje visual que muestra a la izquierda una motocicleta estacionada junto al andén de una calle y a la derecha un recuadro superpuesto con la fotografía de Camila Potosí
Las autoridades avanzan en las investigaciones sobre el fallecimiento de Camila Potosí y analizan dos hipótesis clave
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

¿Quién es la motociclista que llevó a María Camila Potosí?

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La mujer que conducía la motocicleta fue identificada preliminarmente como Yulieth. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que, al parecer, ambas mujeres se conocían con anterioridad.

Una de las principales hipótesis de la investigación indica que el vínculo se habría establecido aproximadamente dos meses antes de los hechos en un programa FAMI (Familia, Mujer e Infancia) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), destinado a brindar acompañamiento a mujeres gestantes y madres lactantes.

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Fuentes cercanas a la familia de la víctima aseguraron que la mujer implicada habría asistido a ese programa haciéndose pasar por embarazada para acercarse a otras gestantes.

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No obstante, la Fiscalía y la Policía han precisado que esa versión continúa bajo análisis y aún no ha sido confirmada oficialmente. Por su parte, los familiares de Camila Potosí manifestaron que desconocían la existencia de esta mujer hasta que las autoridades les mostraron los videos de seguridad.

Respecto a la situación jurídica de Yulieth, el alcalde Eder aclaró que, por ahora, no existe una orden de captura en su contra. La mujer está siendo interrogada por la Fiscalía, al igual que otras personas de interés, con el propósito de esclarecer su posible participación en el crimen.

Fotografía en blanco y negro de Camila Potosí tomándose una selfie frente al espejo con un smartphone de funda clara
Camila Potosí, la joven hallada sin vida envuelta en sábanas en la ciudad de Cali, cuyos hechos son materia de investigación
Foto: imagen tomada de redes sociales

Uno de los aspectos centrales de la investigación es determinar qué ocurrió con el embarazo de la víctima. Aunque la familia sostiene que el bebé fue extraído del vientre de María Camila.

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Entretanto, la Alcaldía de Cali incrementó a 200 millones de pesos la recompensa por información que permita capturar a los responsables del crimen o dar con el paradero del bebé.

Mira también: Mamá de Camila Potosí hace fuerte revelación que sacude el caso

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