Dueña de restaurante atacada por empleado en Bogotá entregó detalles; ¿era acosada?

En el sector de Usaquén, al norte de Bogotá, se registró un grave caso de violencia laboral que ha generado conmoción. María Quevedo, propietaria de la pastelería Rü Patisserie, denunció haber sido víctima de una brutal agresión física y verbal por parte de un empleado a quien acababa de informar sobre la terminación de su contrato laboral.

De acuerdo con el testimonio de la empresaria, el presunto agresor había sido contratado apenas dos semanas antes del ataque. La vinculación se realizó luego de que el hombre respondiera a una convocatoria de empleo publicada en Facebook, donde aseguró contar con experiencia en las áreas de mercadeo y promoción.

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Sin embargo, durante el corto tiempo que trabajó en el establecimiento, María Quevedo afirmó que el comportamiento del empleado comenzó a generarle preocupación. Según relató, el hombre invadía constantemente su espacio personal y realizaba comentarios insistentes sobre su vehículo particular.



La agresión ocurrió cuando la propietaria le comunicó que no continuaría trabajando en el negocio.

Aunque la empresaria le aseguró que recibiría el pago correspondiente por los días laborados, el hombre reaccionó de forma violenta. Según su relato, el primer golpe fue directo al rostro y, posteriormente, continuó atacándola en repetidas ocasiones.

¿Qué detalles contó María Quevedo sobre la agresión?

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En declaraciones para El Tiempo, la empresaria relató las amenazas que recibió durante el ataque: "Él me gritaba: 'La voy a matar, maldita, perra h.p., la voy a matar'".

La intervención de comerciantes del sector fue clave para evitar la huida del presunto agresor, ya que lograron cerrar la reja del establecimiento hasta la llegada de la Policía Nacional.

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Tras ser auxiliada, María Quevedo fue trasladada a la Clínica Reina Sofía, donde recibió atención médica especializada. Según el informe, sufrió más de 80 golpes y múltiples laceraciones en distintas partes del cuerpo.

Entre las lesiones más graves se encuentran afectaciones en sus manos, que ella misma describe como su principal herramienta de trabajo, además de la pérdida de parte de su cabello debido a la fuerza de la agresión. Como consecuencia de las heridas, los médicos le otorgaron una incapacidad inicial de 20 días.

En el ámbito judicial, el caso quedó en manos de la Fiscalía 212. No obstante, la familia de la víctima y miembros de la comunidad han expresado su preocupación por versiones que indican que el presunto agresor habría recuperado la libertad poco después de su captura.

Esto ocurrió en Colombia 🇨🇴 💯🚨



Es un intento de feminicidio y el agresor está LIBRE.



Exigimos su captura @FiscaliaCol@PoliciaColombia@CarlosFGalan 🤬



Las cámaras de seguridad de una pastelería ubicada en la localidad de Usaquén, en el nororiente de Bogotá, registraron el… pic.twitter.com/ccF3BJWEsA — 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) July 26, 2026