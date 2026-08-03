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Invima advierte sobre medicamentos falsificados para bajar de peso; emitió máxima alerta

La entidad nacional emitió una alerta por la comercialización de medicamentos falsificados para bajar de peso y advirtió sobre su uso con fines estéticos sin supervisión médica.

Persona de pie sobre una báscula o báscula de peso corporal en el piso de un baño
El Invima lanzó una alerta sobre la comercialización ilícita de productos engañosos y medicamentos falsificados, imagen de referencia
Foto: imagen generada con Google flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 3 de ago, 2026

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta nacional por el aumento de la comercialización irregular y la falsificación de medicamentos utilizados para bajar de peso en Colombia.

Según la entidad, el incremento en la demanda de estos productos ha favorecido su ingreso al mercado ilegal, donde son ofrecidos a través de redes sociales, plataformas digitales y otros canales no autorizados.

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Desde 2025, el Invima ha emitido cerca de seis alertas sanitarias relacionadas con la venta irregular de estos medicamentos. La principal preocupación radica en que muchos se comercializan sin registro sanitario y son utilizados sin prescripción ni supervisión médica, condiciones esenciales para garantizar la seguridad de los pacientes.

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¿Qué medicamentos están bajo alerta del Invima?

La vigilancia de las autoridades se ha concentrado especialmente en los medicamentos GLP-1, también conocidos como péptidos sintéticos. Estos fármacos imitan la acción de una hormona intestinal que regula el apetito y los niveles de azúcar en la sangre.

Aunque originalmente fueron desarrollados para el tratamiento de pacientes con obesidad o diabetes tipo 2, las autoridades han detectado un uso creciente con fines estéticos para lograr una rápida pérdida de peso.

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Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública de Bogotá, señaló en Noticias Caracol que se identificó una red de personas que promociona estos medicamentos de forma ilegal a través de Facebook y otras páginas web. Asimismo, indicó que algunas personas adquieren estos productos por canales irregulares para revenderlos posteriormente en el mercado informal.

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Riesgos de estos medicamentos, según el Invima

Los expertos en salud expresaron su preocupación por el consumo de estos medicamentos sin una valoración médica previa. William Saza, coordinador de Farmacovigilancia del Invima, explicó que las denuncias ciudadanas y los reportes de eventos adversos han sido determinantes para establecer la magnitud del problema.

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De acuerdo con la entidad, la automedicación o el consumo de medicamentos falsificados puede ocasionar graves afectaciones para la salud, entre ellas:

  • Lesiones renales.
  • Hipoglucemia.
  • Náuseas severas.

Recomendaciones de seguridad para los consumidores

Ante el aumento de productos fraudulentos, el Invima recomienda seguir estas medidas para reducir los riesgos:

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  • Comprar únicamente en establecimientos autorizados, como droguerías y farmacias habilitadas por las secretarías de salud.
  • Verificar que el medicamento cuente con un registro sanitario vigente expedido por el Invima.
  • Consultar la autenticidad del registro sanitario a través de los canales oficiales de la entidad.
  • No iniciar tratamientos con medicamentos GLP-1 sin prescripción y seguimiento médico, ya que su uso requiere valoración clínica.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de comercialización irregular o sospecha de medicamentos falsificados ante las autoridades sanitarias competentes.

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