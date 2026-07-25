Famoso producto cosmético fue declarado peligroso; pertenece a reconocido influencer

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria en julio de 2026 por la comercialización del " target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" type="text/html">producto cosmético "Tinta", de la marca Arana Shop.

La entidad ordenó el retiro inmediato del producto del mercado colombiano tras confirmar que no cuenta con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), requisito indispensable para la fabricación, importación y comercialización de cosméticos en el país.

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De acuerdo con el reporte oficial, la "Tinta" era promocionada y comercializada principalmente a través de redes sociales como Instagram y TikTok, además de distintas tiendas virtuales.



Las labores de inspección y las denuncias recibidas permitieron establecer que el producto carece del registro sanitario exigido por la normativa colombiana. Por esta razón, el Invima lo clasificó como un producto fraudulento e ilegal.

La autoridad sanitaria advirtió que el uso de cosméticos sin registro sanitario puede representar un riesgo para la salud de los consumidores, ya que no existen garantías sobre la calidad de sus ingredientes, su origen, los procesos de fabricación ni las condiciones de transporte y almacenamiento.

Asimismo, el organismo explicó que la ausencia de la NSO impide verificar la trazabilidad del producto durante toda la cadena de distribución, por lo que tampoco es posible garantizar su seguridad, calidad o eficacia.

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¿Qué más dijo el Invima sobre la "Tinta" de Arana Shop?

La marca Arana Shop es promovida por Jesús Arana Simancas, médico estético e influencer cartagenero reconocido por compartir contenido relacionado con el cuidado de la piel y procedimientos estéticos en redes sociales.

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Con más de 206.000 seguidores en Instagram, Arana viene desarrollando una línea de productos para el cuidado facial, entre ellos jabones limpiadores y tratamientos para la piel.

Esta nueva alerta se suma a otra emitida por el Invima días atrás contra un jabón facial de la misma marca, el cual también habría sido comercializado sin cumplir con los requisitos sanitarios exigidos por la legislación colombiana.

Ante esta situación, el Invima recomendó suspender de inmediato el uso de la "Tinta" y abstenerse de adquirir cosméticos que no cuenten con un registro sanitario vigente. Además, invitó a los ciudadanos a denunciar a los establecimientos o personas que comercialicen este producto a través de los canales oficiales de la entidad.

De igual forma, el instituto impartió instrucciones a las secretarías de Salud departamentales, distritales y municipales para intensificar las labores de inspección en los puntos de venta, con el fin de identificar el producto y aplicar las medidas sanitarias correspondientes.

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Finalmente, recordó que importadores, distribuidores y comerciantes deben abstenerse de vender la "Tinta" de Arana Shop, ya que su comercialización podría dar lugar a procesos sancionatorios y a la imposición de medidas de seguridad por parte de las autoridades.