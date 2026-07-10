Famoso jabón facial viral en TikTok fue declarado riesgoso; debe suspenderse de inmediato

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) encendió las alarmas en todo el país al declarar la venta ilegal del Jabón Facial de la marca Arana Shop.

Esta decisión frena en seco la distribución de un producto que venía ganando muchísima fuerza y popularidad a través de videos y publicaciones en distintas plataformas digitales de internet.

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La entidad reguladora fue contundente al explicar que este cosmético perdió el respaldo legal que le permitía estar en el mercado.

La Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) que identificaba a este limpiador facial fue dada de baja definitivamente, lo que significa que cualquier unidad que se esté vendiendo en este momento carece de los permisos mínimos para llegar a los hogares colombianos.

Los detalles detrás de la cancelación del Jabón Facial Arana Shop

La medida no es un asunto menor ni un trámite que se pueda ignorar. Según los reportes oficiales entregados por la autoridad sanitaria, el cosmético se sigue ofreciendo y distribuyendo de manera activa al público en general.

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Esto ocurre a pesar de que la "NSOC21441-23CO fue cancelada el 13 de enero de 2026", una fecha que marca un antes y un después para la marca, pues desde ese preciso momento el artículo pasó a ser catalogado bajo una condición muy seria: "actualmente sería considerado un producto fraudulento".

Esta situación pone en jaque a los distribuidores y comerciantes que todavía tienen inventario o que intentan mover el producto por internet.

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Al perder este código de identificación, el jabón queda totalmente desprotegido ante la ley, y las personas que lo compran se exponen a adquirir algo que no ha pasado por los filtros de revisión vigentes en el territorio nacional.

El INVIMA emitió una alerta sanitaria contra el jabón de Jesús Arana, advirtiendo que su comercialización en Colombia es ilegal por tratarse de un producto fraudulento. Se debe suspender de inmediato su uso y denunciar a quienes lo distribuyan.

Arana no se ha pronunciado aún. pic.twitter.com/9hEQ3pJ2gc — Realities Col🇨🇴 (@realityscol) July 8, 2026

¿Por qué es un peligro aplicar este producto en el rostro?

El cuidado de la piel es un tema delicado, y el rostro es una de las zonas más sensibles del cuerpo.

El Invima recordó de manera muy clara el peligro que corren las personas al usar cosméticos que no tienen los papeles al día o que operan por fuera de los radares de vigilancia. De acuerdo con la autoridad de vigilancia en salud:

"La comercialización de cosméticos sin una Notificación Sanitaria Obligatoria vigente representa un riesgo para la salud de los consumidores, ya que no existen garantías sobre su calidad, seguridad, eficacia ni sobre el cumplimiento de los requisitos relacionados con su composición, fabricación, almacenamiento y origen".

Cuando un artículo pierde su registro o no cuenta con uno vigente, los compradores quedan a ciegas.

Alerta Invima jabón facial Arana Shop

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No hay forma de saber con total certeza qué ingredientes químicos se utilizaron en los laboratorios, bajo qué condiciones higiénicas se empacó el jabón, ni si la fórmula real coincide con lo que promete la etiqueta exterior.

El almacenamiento y el transporte también entran en duda, ya que no hay inspecciones oficiales que certifiquen el buen estado de la mercancía.

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El bum del producto en redes sociales

El gran dolor de cabeza para las autoridades radica en la enorme visibilidad que este limpiador alcanzó en el entorno virtual.

El Jabón Facial de Arana Shop se convirtió en un elemento cotidiano en las pantallas de miles de usuarios gracias a las constantes campañas de promoción en redes sociales.

Perfiles de creadores de contenido, publicaciones llamativas en Instagram, videos demostrativos en TikTok y un sinfín de tiendas virtuales se encargaron de viralizar sus supuestos beneficios para el cutis.

El Invima hizo un llamado directo a la ciudadanía para que suspenda de manera inmediata la aplicación y el uso de este producto en caso de tenerlo en casa.

De igual forma, las autoridades piden abstenerse de comprarlo en establecimientos físicos o canales de comercio electrónico, cortando así la cadena de distribución de una mercancía que hoy por hoy no ofrece ninguna garantía de bienestar para los colombianos.