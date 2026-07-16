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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Invima ordena retiro inmediato de conocida crema para peinar; delicada alarma

Invima ordena retiro inmediato de conocida crema para peinar; delicada alarma

El instituto ordenó retirar este producto de todos los puntos de distribución y suspender su comercialización, tras detectar una alteración en su composición.

Montaje muestra una oficina del Invima y a una mujer de cabello rizado aplicándose crema
El Invima emitió una alerta de retiro inmediato para una conocida marca de crema para peinar
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas del Invima e ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 16 de jul, 2026

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ordenó el retiro preventivo del mercado y la suspensión inmediata del uso de un lote específico de la Crema de Peinar Leche de Coco Pal Pelo con Células Madre.

La medida fue adoptada tras detectar una alteración en la calidad microbiológica del producto, la cual podría representar un riesgo para la salud de los consumidores, especialmente de los menores de edad, público al que está dirigido.

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De acuerdo con la Alerta Sanitaria 212-2026, la irregularidad fue identificada mediante el programa "Demuestra la Calidad", que realiza controles periódicos a productos comercializados en el país.

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El retiro aplica únicamente al lote con las siguientes especificaciones, no a todos los lotes del producto:

  • Producto: Crema de Peinar Leche de Coco Pal Pelo con Células Madre.
  • Lote: 2208-124.
  • Registro sanitario: NSOC89337-18CO.
  • Presentación: 250 ml.
  • Titular del registro: Laboratorios Cosmecol de Colombia S.A.S.
  • Fabricante: Dermocosmética Ltda.
Mensaje del Invima al producto
Mensaje del Invima al producto
Foto: pantallazo tomado del Invima

¿Por qué el Invima ordenó el retiro de este lote del producto?

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Los análisis de laboratorio evidenciaron que el lote presenta resultados no conformes en el recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales.

La concentración detectada supera el límite máximo permitido para productos cosméticos, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2120 de 2019.

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Aunque hasta el momento no se reportaron casos confirmados de afectaciones graves, el Invima advirtió que el incumplimiento de estos estándares microbiológicos compromete la seguridad y la calidad del producto.

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Ante esta situación, la autoridad sanitaria emitió las siguientes recomendaciones a la cadena de consumo para esta crema:

  • Consumidores: Verificar el número de lote, si corresponde deben suspender el uso del producto.
  • Comunidad: Reportar al Invima si algún establecimiento se encuentra usando el producto o reportarlo en el link oficial de esta entidad.
  • Comerciantes y distribuidores: Abstenerse de vender o distribuir el lote identificado. El incumplimiento puede acarrar medidas sanitarias de seguridad.
  • Secretarías de salud: Intensificar las labores de inspección, vigilancia y control en los establecimientos donde se comercialice o utilice el producto para garantizar su retiro.

Finalmente, el Invima recordó que los usuarios pueden reportar cualquier evento adverso o reacción inesperada relacionada con el uso de este cosmético a través de los canales oficiales de cosmetovigilancia disponibles en su página web.

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