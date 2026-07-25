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La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Sale a la luz identidad del dueño del Spark azul que intentó subir a un puente en Bogotá

Sale a la luz identidad del dueño del Spark azul que intentó subir a un puente en Bogotá

La persona que aparece como propietaria del vehículo en los registros y fue encontrada en Zipaquirá aseguró que lo vendió hace cinco meses.

Imágenes muestran a Chevrolet Spark color azul intentando transitar por la rampa de un puente peatonal
Autoridades revelaron la identidad del propietario del vehículo Chevrolet Spark azul que intentó cruzar un puente peatonal
Foto: pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 25 de jul, 2026

El pasado 20 de julio de 2026, un video difundido en redes sociales mostró el momento en que un vehículo particular intentó transitar por un puente peatonal ubicado en la carrera 68 con calle 26, en el occidente de Bogotá.

Tras la investigación adelantada por las autoridades distritales, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó este viernes 24 de julio la identificación tanto del propietario registrado del automotor como de la persona que presuntamente lo conducía el día de los hechos.

Puedes leer: Revelan detalles de conductor que intentó subir carro a un puente peatonal en Bogotá

De acuerdo con el historial del vehículo y con información revelada por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, el propietario registrado del Chevrolet Spark azul, de placas ZIX013, es Brayan Bernal Muñoz.

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Funcionarios de la Secretaría Distrital de Movilidad se desplazaron hasta el municipio de Zipaquirá, donde reside Bernal, para notificarlo formalmente sobre las sanciones derivadas del caso.

¿Qué dijo Brayan Bernal sobre el video de su carro?

En su versión de los hechos, Brayan Bernal aseguró que ya no tiene el vehículo en su poder, pues lo vendió hace aproximadamente cinco meses. Sin embargo, explicó que el traspaso de propiedad no se realizó porque el comprador aún le adeuda el 20 % del valor acordado.

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Asimismo, afirmó que conoció lo ocurrido a través de las redes sociales mientras se encontraba fuera del país y señaló que cuenta con un contrato de compraventa firmado para demostrar que no participó en la maniobra registrada en video.

Puedes leer: Joven que denunció discriminación en CC Andino muestra video por el que querían sacarlo

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Entretanto, la investigación apunta a Edward Fabián Figueredo Corredor como la persona que actualmente tiene el vehículo en su poder y quien, presuntamente, lo conducía durante el incidente en el puente peatonal.

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Figueredo Corredor es reconocido en el ámbito deportivo por haber sido campeón panamericano y subcampeón nacional y latinoamericano de BMX.

Según la investigación, fue él quien publicó inicialmente el video del incidente en sus redes sociales, presentándose en ese momento como el denunciante de lo ocurrido.

No obstante, las autoridades establecieron un vínculo entre su identidad y los comparendos más recientes asociados a la placa ZIX013. Frente a los requerimientos de las autoridades, el deportista manifestó que no revelaría la identidad de la persona que conducía el vehículo ese día.

Collage muestra a un Spark azul compacto intentando transitar por la rampa de un puente peatonal en Bogotá
Nuevos detalles e identidad del conductor que intentó cruzar un puente peatonal a bordo de un carro en Bogotá
Foto: pantallazos tomados de Noticias Caracol

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El vehículo acumula más de cuatro millones de pesos en multas

El automóvil involucrado registra obligaciones pendientes que superan los cuatro millones de pesos. Entre ellas figuran comparendos impuestos en Villavicencio, en junio de 2026, por no acatar señales de tránsito y por destinar el vehículo a un servicio no autorizado.

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Además, el 14 de julio de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá impuso una sanción por transitar en sitios restringidos.

Finalmente, el alcalde Carlos Fernando Galán recordó que, mientras no se formalice el traspaso de propiedad, la responsabilidad legal también recae sobre el propietario registrado del vehículo.

Agregó que la Secretaría de Movilidad citará a los involucrados para determinar la imposición de nuevas sanciones y evaluar la posible cancelación de la licencia de conducción, al considerar que la maniobra puso en riesgo la integridad de los peatones y que los puentes peatonales no están diseñados para soportar el peso de vehículos motorizados.

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