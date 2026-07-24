Conmovedor momento de Elder Dayán en Yo Me Llamo; lo hizo romper en llanto ante las cámara

El reality show musical más querido por los colombianos, Yo Me Llamo, regresó a las pantallas del Canal Caracol con una temporada llena de sorpresas y emociones a flor de piel.

Si eres seguidor del programa, sabrás que el objetivo es encontrar al 'doble exacto' de los artistas más grandes, y en esta edición, el jurado cuenta con una cara nueva que ya está dando de qué hablar: el cantante vallenato Elder Dayán, hijo del legendario Diomedes Díaz.

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Desde el primer capítulo, la atmósfera fue nostálgica. El programa inició con un emotivo homenaje a Yeison Jiménez, conocido como 'El Aventurero' y quien fuera jurado anteriormente.



Tras su trágico fallecimiento en un accidente aéreo, el canal utilizó inteligencia artificial para proyectar su imagen, un momento que sensibilizó a todos los presentes, incluido el propio Elder Dayán, quien le dedicó unas palabras de respeto.

Sin embargo, uno de los momentos que más ha impactado a la audiencia ocurrió durante las audiciones, cuando un participante decidió presentarse para imitar al propio Elder Dayán.

Al ver la interpretación y el esfuerzo del concursante, el artista vallenato no pudo contener la emoción y rompió en llanto frente a sus compañeros de mesa, Amparo Grisales y César Escola.

¿Por qué Elder Dayán lloró en las audiciones de 'Yo Me Llamo'?

La razón detrás de las lágrimas de Elder Dayán fue profundamente personal y familiar. Tras ver la presentación de su imitador, el cantante aprovechó para reflexionar sobre su carrera y el impacto que esta tiene en su vida privada.

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Con la voz entrecortada, le agradeció al concursante por ser un ejemplo para sus cuatro hijos.

Para el artista, la presencia de alguien que quiera emularlo en las tarimas es una validación de que los sacrificios realizados, como las constantes ausencias de su hogar por motivos laborales, tienen un propósito claro.

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"Esto es un ejemplo para mis hijos... de que el trabajo que estoy haciendo no ha sido en vano", afirmó Elder Dayán durante su intervención.

Según explicó, su labor en los escenarios busca no solo alegrar corazones, sino también incentivar a otras personas a seguir sus pasos.

A pesar de que el jurado señaló que el imitador no contaba con el talento vocal necesario para ser el doble exacto, Elder destacó y agradeció la intención y el respeto del participante al intentar personificarlo.

¿Quiénes son los jurados de 'Yo Me Llamo' en esta temporada?

Si te preguntas quiénes tienen la difícil tarea de calificar a los imitadores este año, el panel está compuesto por tres personalidades con trayectorias muy distintas:

Amparo Grisales: La 'Diva de Divas', reconocida por su exigencia y su larga trayectoria en el programa.

La 'Diva de Divas', reconocida por su exigencia y su larga trayectoria en el programa. César Escola: El maestro y productor musical que aporta el criterio técnico a cada audición.

El maestro y productor musical que aporta el criterio técnico a cada audición. Elder Dayán: El nuevo integrante, representante de la música vallenata y quien ha traído una cuota de sensibilidad y frescura al formato.

La incorporación de Elder Dayán como jurado no ha pasado desapercibida, especialmente por su capacidad de conectar con las historias de los participantes.

Este encuentro con su imitador deja claro que para el cantante, más allá de la técnica, lo que ocurre en el escenario de 'Yo Me Llamo' es un reflejo de su legado y del esfuerzo diario que dedica a su música y a su familia.