Fredy Guarín aparece con nostálgico mensaje y enciende alarmas: "Atravieso una oscuridad"

El exfutbolista Fredy Guarín volvió a abrir su corazón frente a sus seguidores con una publicación que generó preocupación en redes sociales. El exjugador de la Selección Colombia compartió una fotografía en blanco y negro acompañada de un mensaje que dejó ver que continúa enfrentando una lucha personal lejos de las canchas.

"Hoy atravieso una oscuridad que solo Dios conoce", escribió, una frase que rápidamente despertó miles de reacciones entre quienes siguen de cerca su proceso de recuperación. Aunque no explicó el motivo de sus palabras, sí dejó claro que continúa avanzando en un camino de transformación personal.

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Junto a la imagen, Guarín compartió una reflexión sobre lo que significa enfrentar el dolor sin esconderlo. "Recuperarse no es escapar del dolor; es aprender a sentirlo sin anestesiarlo, enfrentarlo con honestidad", expresó el exfutbolista, quien desde hace varios años decidió hablar públicamente sobre su salud emocional.



¿Qué escribió Fredy Guarín en su publicación?

Además de la frase que despertó preocupación entre sus seguidores, el exfutbolista compartió un mensaje en el que aseguró que recibió ataques de personas que alguna vez consideró cercanas: "Es inevitable sentir los innumerables ataques, incluso de quienes un día creí cercanos".

El mensaje concluye con una referencia a su fe, donde expresó: "Mi esperanza no está en mis fuerzas, sino en Dios, quien conoce cada batalla que libro en silencio y no me soltará de su mano". La publicación recibió numerosas reacciones y comentarios de apoyo por parte de sus seguidores.

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Momentos difíciles de Fredy Guarín

No es la primera vez que Fredy Guarín decide referirse públicamente a las situaciones que marcaron su vida. Tras conocerse la muerte del joven Jayden Adams durante el Mundial 2026, el exfutbolista recordó que él también atravesó episodios muy complejos mientras desarrollaba su carrera profesional.

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En esa oportunidad confesó durante una entrevista en 'Los informantes' que intentó atentar contra su integridad física en tres ocasiones diferentes. Según explicó, durante muchos años aprendió a ocultar lo que sentía, incluso cuando debía salir a competir frente a miles de personas mientras atravesaba profundas batallas emocionales.

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Uno de los momentos más críticos ocurrió durante su paso por Brasil, cuando hacía parte del Vasco da Gama. Allí, en medio de una fuerte crisis personal, cayó desde un piso diecisiete. Una malla de seguridad evitó un desenlace fatal, convirtiéndose en uno de los episodios más difíciles de su vida.

Guarín también reconoció que su dependencia al alcohol comenzó durante su etapa en Italia y se intensificó mientras jugaba en China. El exjugador explicó que, después de cada entrenamiento, recurría al consumo constante, alejándose cada vez más de su entorno familiar y de su estabilidad emocional.

Al regresar a Colombia vivió otro episodio que terminó siendo determinante para buscar ayuda. Luego de un incidente ocurrido en la vivienda de sus padres, en el que intervino la Policía, comprendió la gravedad de la situación y resumió ese momento con una frase contundente: "Era la muerte o la cárcel".

En una desgarradora y valiente confesión, Fredy Guarín reveló los momentos más oscuros de su crisis personal y cómo hoy transita un camino de sanación y resiliencia Foto collage realizado por La Kalle; @fguarin13 @jaydenadams_23

¿Quiénes acompañan a Fredy Guarín durante su recuperación?

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Tras reconocer que necesitaba apoyo, el exfutbolista decidió buscar ayuda profesional y espiritual para entender el origen de sus pensamientos. Sobre ese momento recordó: "El día que yo levanté la mano, pedí la ayuda y pude hablar, pude identificar qué fue lo que me llevó a ese pensamiento".

Dentro de ese proceso destacó el papel de Liliana Rodríguez, quien fue profesora suya durante la etapa escolar y actualmente dirige una clínica especializada. Según Guarín, allí encontró el acompañamiento necesario para enfrentar sus dependencias y comenzar un proceso de recuperación.

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El exmediocampista también insiste en la importancia de hablar sobre la salud mental, especialmente entre deportistas y jóvenes. Para él, compartir la experiencia representa una forma de ayudar a quienes atraviesan situaciones similares y demostrar que pedir ayuda también forma parte del proceso de recuperación.