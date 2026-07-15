Fredy Guarín abre su corazón con serio llamado: “Intenté quitarme la vida tres veces”

Fredy Guarín compartió su testimonio más personal, por medio de un video en sus redes sociales. El exjugador del Inter de Milán decidió romper el silencio para hablar sobre los demonios que enfrentó en su etapa de mayor éxito profesional y personal en el exterior.

La noticia surge tras el impacto generado por la partida de Jayden Adams en el Mundial 2026. Guarín utilizó este momento para sincerarse sobre su propia salud mental, asegurando de forma contundente: “Me intenté quitar la vida tres veces y no voy a entrar en detalles”.

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El exfutbolista explicó que muchas veces los deportistas fingen una sonrisa mientras libran batallas internas. Según sus palabras, “hablar también es un acto de valentía” y es fundamental levantar la mano para pedir ayuda profesional antes de que sea tarde.



Durante su estancia en Brasil, el deportista vivió un punto de quiebre extremo por su dependencia al alcohol. En un estado de desconexión total, saltó desde un piso diecisiete, pero una malla de seguridad evitó un desenlace fatal para el jugador en aquel momento.

Guarín admitió que su problema con la bebida comenzó a crecer durante su exitosa etapa en Italia. “Me emborrachaba dos días antes del partido y yo llegaba y funcionaba”, confesó sobre una rutina que terminó por desbordarse y afectar su responsabilidad familiar directa.

En su paso por el fútbol de China, el descontrol fue absoluto y su salud física se deterioró rápidamente. Él mismo relató que se levantaba para ir a entrenar y, al terminar la jornada, buscaba el consumo constante, alejándose de su entorno y de su propia realidad real.

Al regresar a Colombia, un incidente viral en la casa de sus padres marcó el inicio de su cambio definitivo. Tras ser retirado por la policía en un estado de alteración evidente, el jugador comprendió que su situación era crítica: “Era la muerte o la cárcel”.

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La recuperación comenzó gracias al apoyo de su antigua profesora de colegio, Liliana Rodríguez. Ella dirige una clínica especializada donde Fredy buscó la guía necesaria para enfrentar sus adicciones y reconstruir su propósito de vida fuera de las canchas reales.

El exmediocampista enfoca su energía en ser un embajador del bienestar emocional para los jóvenes. Su objetivo es evitar que otros pasen por las mismas crisis que él sufrió, promoviendo el autocuidado y la asistencia psicológica como pilares fundamentales.

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Su mensaje es directo: “Te abrazo, no estás solo ni sola”. Guarín identificó que situaciones del pasado, como deudas emocionales, fueron los detonantes de sus pensamientos oscuros y ahora trabaja para sanar cada una de esas heridas profundas.

¿Qué dijo Fredy Guarín sobre su proceso de rehabilitación y Jayden Adams?

El colombiano expresó su profunda tristeza por el fallecimiento del joven jugador sudafricano de veinticinco años. Para Fredy, este suceso refuerza la necesidad de que la estabilidad mental sea tratada como una prioridad absoluta dentro y fuera del deporte.

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Sobre su sanación, destacó la importancia de entregar las inseguridades a un poder superior para hallar serenidad. “El día que yo levanté la mano, pedí la ayuda y pude hablar, pude identificar qué fue lo que me llevó a ese pensamiento”, señaló el exdeportista.

La lucha contra los pensamientos obsesivos es constante, pero Fredy asegura que identificar la raíz del problema permite atacarlo. El apoyo espiritual y profesional son las herramientas que le permite mantenerse enfocado en su nueva misión de salvar vidas.

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Fredy Guarín pasó por equipos de talla mundial como el Porto e Inter de Milán, dejando una huella imborrable en el campo. Sin embargo, su mayor triunfo actual es haber sobrevivido a sus propias crisis y utilizar su voz para generar conciencia social en el mundo.

Finalmente, el exjugador insiste en que no se debe luchar solo contra aquello que nos derrota. Pedir asistencia es el primer paso para recuperar el control de la vida y encontrar una guía que permita transformar el dolor en una oportunidad de superación personal real.

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