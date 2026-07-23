Fotos| Así se ve Yerry Mina tras radical cambio de look; Cuadrado no dejó pasar el momento

El defensor caucano disfruta de unos días de descanso luego de representar nuevamente a Colombia en la Copa del Mundo de 2026, torneo en el que la Tricolor alcanzó los octavos de final antes de despedirse frente a Suiza en la definición desde el punto penal.

Aprovechando el receso, Yerry Mina decidió sorprender a sus seguidores con un cambio de imagen. El zaguero compartió un carrusel de fotografías en sus redes sociales donde dejó ver su nuevo look, una transformación que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

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El central apareció con un corte de cabello mucho más corto de lo habitual ycasi rapado, un estilo que generó todo tipo de reacciones entre los más de tres millones de seguidores que tiene en Instagram. Las imágenes no tardaron en convertirse en tema de conversación entre sus fanáticos.



En la publicación también apareció junto a su pareja, Yera Molina, mientras disfrutaban de las vacaciones tras el Mundial. Sin embargo, el detalle que más comentarios provocó no fue el cambio de look, sino la divertida reacción que dejó uno de sus compañeros de la Selección Colombia.

Yerry Mina presumió su cambio de look rapado junto a su esposa Yeraldine Molina, desatando todo tipo de comentarios y bromas entre sus compañeros de Selección. Foto: Instagram @yerrymina

¿Qué le dijeron a Yerry Mina por su nuevo cambio de look?

El primero en reaccionar fue Juan Guillermo Cuadrado, quien aprovechó la amistad que mantiene con el defensor para bromear sobre su nueva apariencia. El volante de la Selección Colombia le escribió: "Mani quédate así calvito te vez nítido". Mina no dejó pasar el comentario y respondió entre risas: "Jajajaja, Maní, cambio de look, pero no da", dejando claro que el estilo sería temporal.

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El intercambio entre los dos futbolistas acumuló más de mil reacciones y algunos comentarios de los aficionados, quienes destacaron la confianza que existe entre ambos fuera de las canchas. A la conversación también se sumó el exdefensor Iván Ramiro Córdoba, quien elogió la nueva imagen del jugador del Cagliari con un breve mensaje: "Buen look panita".

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Los seguidores tampoco tardaron en opinar sobre la transformación del zaguero. Entre los comentarios más repetidos aparecieron frases como "quedó pintoso", "se ve bonito el muchacho" y otros mensajes donde destacaron que el nuevo corte le favorece. La publicación continuó sumando reacciones mientras el defensor disfruta de sus vacaciones tras el Mundial 2026.

¿Quién es Yerry Mina?

Yerry Mina es uno de los defensores más reconocidos del fútbol colombiano. Nació en Guachené, Cauca, y a lo largo de su carrera vistió la camiseta de equipos como Deportivo Pasto, Independiente Santa Fe, Palmeiras, Barcelona, Everton y actualmente el Cagliari de la Serie A de Italia.

Con la Selección Colombia se convirtió en una de las principales referencias de la defensa gracias a su liderazgo y juego aéreo. En el Mundial de Rusia 2018 marcó tres goles y, ocho años después, volvió a representar al país en la Copa del Mundo 2026, donde la Tricolor llegó hasta los octavos de final antes de caer frente a Suiza en la definición desde el punto penal.

¿Cómo vive Yerry Mina sus vacaciones tras el Mundial?

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Luego de finalizar la participación de Colombia en el Mundial 2026, el defensor disfruta de unos días de descanso junto a su familia antes de regresar a la competencia europea. Durante este receso también decidió renovar su imagen, un cambio de look que llamó la atención de sus seguidores y de varios compañeros de la Selección.

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Actualmente, Mina continúa haciendo parte del Cagliari. En la temporada más reciente disputó 27 partidos y marcó dos goles, consolidándose como uno de los futbolistas con mayor experiencia dentro del equipo italiano mientras define lo que será su próximo reto deportivo.

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