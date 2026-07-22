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Desodorante muy usado en Colombia está en lupa de Invima; será retirado de supermercados

La autoridad sanitaria emitió una alerta para el retiro inmediato del producto e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de comercialización del mismo.

Un hombre en camiseta esqueleto gris aplicándose desodorante blanco en barra en la axila dentro de un baño.
El Invima mantiene bajo seguimiento el uso y comercialización de un conocido desodorante en Colombia, el cual podría ser retirado de las estanterías, imagen de referencia
Foto: foto realizada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de jul, 2026

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria 226-2026, mediante la cual ordenó el retiro del mercado y prohibió la venta y el uso del Desodorante Natural Marca Alufresh en todo el territorio nacional.

La autoridad sanitaria calificó este producto como fraudulento debido a que no cuenta con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), requisito indispensable para su comercialización legal en Colombia.

Puedes leer: Invima lanzó alerta por suplemento para adelgazar con falso registro sanitario: piden no consumirlo

La medida fue adoptada por la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del Invima, luego de recibir denuncias ciudadanas y realizar acciones de vigilancia sanitaria que confirmaron la comercialización irregular del producto.

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Según la entidad, el desodorante se promociona y comercializa principalmente a través de plataformas digitales y redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok.

¿Por qué el Invima alertó este desodorante?

La principal irregularidad detectada por el Invima es que el desodorante Alufresh no cuenta con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), autorización exigida para la comercialización de productos cosméticos en el país y que certifica el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos por la normativa vigente.

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Al no contar con este requisito, su venta se considera ilegal y el producto es catalogado como fraudulento. El Invima advirtió que el uso de cosméticos sin la NSO representa un riesgo potencial para la salud, ya que no existen garantías sobre su composición, procesos de fabricación, calidad, seguridad ni eficacia.

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Además, señaló que la falta de trazabilidad en la cadena de comercialización impide verificar si el producto fue almacenado y transportado bajo condiciones adecuadas, por lo que no es posible garantizar que llegue al consumidor en condiciones seguras para su aplicación.

¿Qué medidas tomó el Invima contra este desodorante?

Como medida preventiva, el Invima pidió a las personas que hayan adquirido este desodorante suspender su uso de inmediato. Asimismo, recomendó abstenerse de comprar cosméticos a través de canales que no permitan verificar su legalidad o que carezcan del registro sanitario correspondiente.

Además, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier establecimiento o perfil en redes sociales que continúe comercializando el desodorante Alufresh mediante sus canales oficiales. También recordó que los consumidores pueden verificar la legalidad de cualquier producto cosmético a través de la herramienta de consultas disponible en su portal web.

Finalmente, la entidad solicitó a las secretarías de Salud departamentales y municipales realizar inspecciones en establecimientos físicos y adoptar las medidas sanitarias correspondientes.

Asimismo, ordenó a distribuidores e importadores suspender de inmediato la comercialización del producto y advirtió que el incumplimiento de esta disposición podrá dar lugar a procesos sancionatorios y otras medidas de seguridad sanitaria.

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