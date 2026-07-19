"No sobrevivieron": Fatal accidente de 2 menores en Montería con un cable de alta tensión

Una tragedia inesperada sacudió este lunes a la ciudad de Montería, dejando un vacío profundo en dos familias y en toda la comunidad del barrio Santa Fe.

Lo que parecía ser un trayecto cotidiano terminó en un accidente fatal que te detallo a continuación, basado en los reportes oficiales.

Puedes leer: Aylín Mujica rompió el silencio tras la muerte de su hijo Mauro Menéndez: este fue su mensaje



¿Cómo ocurrió la tragedia de las jóvenes electrocutadas en Montería?

Para que comprendas la magnitud de lo sucedido, debes saber que todo se desencadenó por las difíciles condiciones climáticas.



Durante la noche, un fuerte vendaval azotó la capital cordobesa, provocando diversas emergencias en distintos puntos de la ciudad. En el sector del barrio Santa Fe, la fuerza de los vientos causó que un cable de alta tensión se desprendiera de su lugar original.

Justo en ese momento, dos jóvenes de apenas 15 y 16 años de edad transitaban por la zona. Ellas iban a bordo de una motocicleta cuando el cable energizado, que acababa de caer debido a la tormenta, las alcanzó.

La descarga eléctrica fue inmediata. Aunque la comunidad reaccionó con rapidez para auxiliarlas y trasladarlas a un centro asistencial cercano, el esfuerzo fue en vano.

Lamento profundamente el fallecimiento de dos menores de edad ocurrido anoche en Montería durante la emergencia por el vendaval.

Eran dos niñas de esta ciudad. Y esta ciudad hoy las llora.

Expreso mi solidaridad y la de toda la Administración Municipal con sus familias. Nuestro… — Hugo F. Kerguelen G. (@kerguelenhugo) July 19, 2026

Al llegar al lugar, el personal médico confirmó que no fue posible salvarles la vida debido a la gravedad de las lesiones causadas por la electricidad.

Publicidad

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades ante la emergencia en Córdoba?

La noticia ha generado una ola de solidaridad y reacciones de los principales mandatarios locales. El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, fue uno de los primeros en pronunciarse, manifestando que la ciudad se encuentra oficialmente de luto.

Kerguelén expresó su profundo dolor y solidaridad con los familiares de las víctimas, asegurando que el equipo de la Administración Municipal ya se encuentra brindando el apoyo y acompañamiento necesario en este proceso tan difícil.

Publicidad

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, también hizo pública su consternación por el fallecimiento de las adolescentes durante la emergencia.

Zuleta enfatizó que "ninguna palabra alcanza para aliviar una pérdida tan dolorosa" y confirmó que la Gobernación continúa trabajando de manera articulada con los organismos de socorro y las autoridades competentes para atender las secuelas que dejó el vendaval en toda la región.

Incluso figuras del legislativo, como el senador y exalcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, se sumaron a los mensajes de condolencia.

Pineda destacó que la partida de estas dos niñas, que apenas comenzaban su historia de vida, estremece el corazón de todos los monterianos.

Tras la confirmación de los decesos, los cuerpos de las menores fueron trasladados a las instalaciones de Medicina Legal. Allí se realizarán las necropsias correspondientes para cumplir con los trámites legales y forenses exigidos en estos casos de muerte accidental por causas externas.