Video: mujer sorprende a su esposo en plena infidelidad y agarra a la amante de las mechas
En un bar, una mujer encontró a su esposo con la otra y la pelea se salió de control; ni la seguridad pudo detenerlas.
Video: adolescente termina con arma cortopunzante incrustada en su cabeza
Las primeras versiones sobre lo que pasó mencionaban una supuesta discusión por un joven, pero las autoridades revelaron la verdad.
Diego Daza desata polémica por manipulación de pólvora en conciertos
Una vez más el artista vuelve a generar polémica por hacer uso de pólvora durante su actual gira de conciertos; no es la primera vez que Daza manipula estos artefactos explosivos.
VIDEO: pillan a médica escondida debajo de una mesa para no atender pacientes
El video muestra al paciente indignado pedirle a la médica a salir de su escondite y brindar la atención que claramente le corresponde.. "Doctora, salga", se escucha decir al paciente visiblemente frustrado por la actitud de la profesional.
Asesinan a mujer en embarazo por robarle su bebé de ocho meses de gestación
La mujer fue encontrada en una zona rural con marcas de la extracción de su hijito.
VIDEO: Mujer intenta destruir la figura del Niño Jesús tras supuesta posesión en Córdoba
La mujer protagonizó un gran espectáculo por querer destruir figuras sagradas dentro de una iglesia.
'Shakira' de Córdoba sacó a pasear a 'Burra Chía' en plenos festivales
Al parecer, los asistentes al festival no dejaron pasar la polémica situación y decidieron darle el mejor look a la española.
Periodista y líder social Rafael Moreno murió tras ataque sicarial
El hombre había denunciado el retiro del esquema de protección con escoltas que le proporcionaba el Estado colombiano pese a las amenazas que había recibido.
VIDEO: Clan del Golfo asesina a tiros a un policía en Córdoba; otro resultó herido
Los agentes fueron atacados desde una motocicleta cuando estaban realizando actividades de registro y control a vehículos.
Mamá de Señorita Córdoba acusa a Miss Colombia de tener el cuerpo "más horrible" del concurso
La mujer causa revuelo en redes tras hacer pública su opinión mediante un video.