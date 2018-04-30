En vivo
La Kalle  / Córdoba

Córdoba

  • Video: mujer sorprende a su esposo en plena infidelidad
    Mujer sorprende a su esposo en plena infidelidad
    /Foto: redes sociales
    Virales

    Video: mujer sorprende a su esposo en plena infidelidad y agarra a la amante de las mechas

    En un bar, una mujer encontró a su esposo con la otra y la pelea se salió de control; ni la seguridad pudo detenerlas.

  • Adolescente termina con arma cortopunzante incrustada
    Adolescente termina con arma cortopunzante incrustada
    /Foto: redes sociales
    Judiciales

    Video: adolescente termina con arma cortopunzante incrustada en su cabeza

    Las primeras versiones sobre lo que pasó mencionaban una supuesta discusión por un joven, pero las autoridades revelaron la verdad.

  • Diego Daza, cantante colombiano de vallenato
    Diego Daza, cantante colombiano de vallenato
    /Foto: Instagram @diegodazam
    Música

    Diego Daza desata polémica por manipulación de pólvora en conciertos

    Una vez más el artista vuelve a generar polémica por hacer uso de pólvora durante su actual gira de conciertos; no es la primera vez que Daza manipula estos artefactos explosivos.

  • Médica se esconde.jpg
    Médica se esconde para evitar atender pacientes
    / FOTO: Captura de video Instagram @colombiaoscura_
    Virales

    VIDEO: pillan a médica escondida debajo de una mesa para no atender pacientes

    El video muestra al paciente indignado pedirle a la médica a salir de su escondite y brindar la atención que claramente le corresponde.. "Doctora, salga", se escucha decir al paciente visiblemente frustrado por la actitud de la profesional.

  • Le roban bebé a embarazada
    Le roban bebé a embarazada
    FG Trade/Getty Images
    Judiciales

    Asesinan a mujer en embarazo por robarle su bebé de ocho meses de gestación

    La mujer fue encontrada en una zona rural con marcas de la extracción de su hijito.

  • Mujer agredió estatua del Niño Jesús
    Mujer agredió estatua del Niño Jesús
    /Foto: Captura de pantalla TSM Noticias
    Virales

    VIDEO: Mujer intenta destruir la figura del Niño Jesús tras supuesta posesión en Córdoba

    La mujer protagonizó un gran espectáculo por querer destruir figuras sagradas dentro de una iglesia.

  • Gerard Piqué y Clara Chía, pareja
    Gerard Piqué y Clara Chía, pareja
    /Foto: Getty Images
    Virales

    'Shakira' de Córdoba sacó a pasear a 'Burra Chía' en plenos festivales

    Al parecer, los asistentes al festival no dejaron pasar la polémica situación y decidieron darle el mejor look a la española.

  • Rafael Moreno
    Tomada de: Gobernación de Cordoba
    Noticias

    Periodista y líder social Rafael Moreno murió tras ataque sicarial

    El hombre había denunciado el retiro del esquema de protección con escoltas que le proporcionaba el Estado colombiano pese a las amenazas que había recibido.

  • WhatsApp Image 2022-07-20 at 3.55.00 PM.jpeg
    Policía asesinado en Córdoba
    /Foto: Cortesía
    Noticias

    VIDEO: Clan del Golfo asesina a tiros a un policía en Córdoba; otro resultó herido

    Los agentes fueron atacados desde una motocicleta cuando estaban realizando actividades de registro y control a vehículos.

  • Carolina Lorduy
    Carolina Lorduy, madre de Señorita Córdoba, criticó el cuerpo de Valentina Espinoza, nueva Miss Colombia.
    / Fotos: Instagram
    Farándula

    Mamá de Señorita Córdoba acusa a Miss Colombia de tener el cuerpo "más horrible" del concurso

    La mujer causa revuelo en redes tras hacer pública su opinión mediante un video.

