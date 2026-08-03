Rafa Taibo habla de su experiencia cerca de la muerte en UCI: “Tenía un demonio”

El director, actor y presentador español Rafa Taibo reapareció públicamente para relatar la grave crisis de salud que enfrentó durante la pandemia de covid-19.

En una entrevista concedida al pódcast La Habitación Invisible, conducido por la periodista Marta Beltrán, el también locutor recordó los días en los que permaneció en estado crítico en una unidad de cuidados intensivos (UCI). Durante la conversación, Taibo describió esa etapa como una experiencia que fue más allá del plano físico. La calificó de "aterradora en muchos aspectos", al asegurar que un paciente en esas condiciones queda "en manos de la incertidumbre absoluta".

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En el momento más delicado de su enfermedad, el presentador aseguró que tomó decisiones poco habituales. Según contó, se negó a ser intubado y también rechazó entregar su teléfono celular.



Explicó que su intención al conservar el dispositivo era documentar lo que ocurría dentro de las unidades de cuidados intensivos durante uno de los momentos más críticos de la emergencia sanitaria.

Rafa Taibo y cómo lo han atormentado por explorar temas paranormales: "Incapaz de dormir", imagen de referencia Foto: imagen tomada de La Kalle

¿Qué registró Rafa Taibo durante su estancia en UCI?

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A pesar de la gravedad de su estado de salud, Taibo utilizó sus redes sociales como un canal de comunicación entre pacientes y centros médicos.

Según relató, esa labor permitió gestionar la atención prioritaria de varias personas en momentos de alta demanda hospitalaria, una experiencia que considera uno de los mayores aportes que pudo hacer desde sus plataformas digitales durante la pandemia.

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Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando habló sobre cómo interpretó los efectos de la enfermedad. Debido a la confusión mental que experimentó durante su hospitalización, aseguró que llegó a sentir que enfrentaba una "especie de posesión demoníaca", una percepción personal con la que intentó explicar el deterioro progresivo de su organismo.

El actor agregó que recurrió a técnicas de concentración y control mental inspiradas en las experiencias que había documentado durante años sobre exorcismos, con el objetivo de fortalecerse emocionalmente y contribuir a su recuperación.

¿Qué más contó Rafa Taibo sobre su vida?

Durante la entrevista, el presentador también habló de aspectos personales. Reveló que actualmente tiene 65 años y que nació con el nombre de Víctor Manuel, pero decidió cambiarlo legalmente por Rafael cuando tenía 10 años, como homenaje a su padre, un reconocido locutor y actor de doblaje en España.

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Además, contó que ha pasado por tres divorcios y que es padre de siete hijos. Aunque reconoció haber cometido errores a lo largo de su vida, aseguró que procura mantener una relación cercana con cada uno de ellos.