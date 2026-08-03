¿Omar Murillo le pide cacao a Koral Costa? Curiosa publicación desata rumores de reconciliación

El actor caleño Omar Murillo y la creadora de contenido Koral Costa volvieron a ser tendencia luego de que una reciente publicación en redes sociales desatara rumores sobre una posible reconciliación.

Aunque la pareja anunció oficialmente su separación a comienzos de 2026, una fotografía compartida por el artista despertó las especulaciones de sus seguidores sobre un posible acercamiento, tras más de 17 años de relación.

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En las últimas horas, Omar Murillo publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece junto a Koral Costa disfrutando de un momento de relajación dentro de una tina con espuma. Aunque el actor no reveló cuándo ni dónde fue tomada la fotografía, el mensaje que la acompañó llamó la atención de los internautas.



"Jamás encontraré una como ella. Te amo, Koral, eres una mujer como ninguna, te extraño", escribió el actor junto a la publicación. La dedicatoria generó cientos de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en preguntarse si la pareja decidió darse una nueva oportunidad.

¿Cuándo terminaron Omar Murillo y Koral Costa?

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La relación entre Omar Murillo y Koral Costa terminó a comienzos de 2026, una noticia que sorprendió a sus seguidores debido a que llevaban cerca de 17 años juntos y eran considerados una de las parejas más estables de la farándula colombiana.

En ese momento, ambos explicaron que la separación obedecía a un proceso personal y que, aunque tomarían caminos distintos, conservarían el respeto y el cariño construidos durante su relación.

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Koral Costa también aclaró que la ruptura no estuvo relacionada con una infidelidad ni con la falta de amor, sino con proyectos personales y cambios que ambos querían emprender en esa etapa de sus vidas.

Así reaccionaron las redes sociales

La publicación de Omar Murillo no pasó desapercibida y rápidamente se llenó de comentarios de seguidores que celebraron la posibilidad de una reconciliación.

Entre los mensajes más destacados se encuentran: "¿De qué me estoy perdiendo?", "Sería maravilloso verlos de nuevo, son tanto amor juntos" y "Siento que nunca terminaron, vuelvan".

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Hasta el momento, ni Omar Murillo ni Koral Costa han confirmado oficialmente que hayan retomado su relación sentimental. Por ahora, la publicación sigue siendo el principal motivo de las especulaciones y mantiene a sus seguidores atentos a un eventual pronunciamiento de la pareja.

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