Subsidio Colombia Mayor tendrá importante cambio en gobierno De la Espriella

Si eres beneficiario del programa Colombia Mayor o tienes un familiar que recibe este apoyo, esta información te interesa. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, generó una gran expectativa al ratificar una de sus promesas más fuertes de campaña: aumentar el subsidio mensual a 400.000 pesos.

Actualmente, si tienes menos de 80 años, recibes 80.000 pesos, y si tienes 80 años o más, el monto es de 225.000 o 230.000 pesos (dependiendo de la región y convenios).

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Por eso, el salto a 400.000 pesos representaría un alivio enorme para tu bolsillo y el de millones de adultos mayores que no cuentan con una pensión.



Sin embargo, hay algunos puntos importantes que debes conocer antes de que este aumento sea una realidad en tu cuenta.



¿Cuándo aumentará el subsidio de Colombia Mayor a $400.000?

Debes saber que, aunque la intención de De la Espriella es firme, el incremento no se aplicará de manera inmediata tras su posesión el 7 de agosto.

El mandatario electo explicó que, tras el proceso de empalme, encontró que el programa está "absolutamente desfinanciado".

Según sus declaraciones, los recursos que debían durar todo el año se agotaron en julio. Esto ha generado un faltante de 3,2 billones de pesos necesarios para garantizar los pagos de agosto a diciembre de 2026 para cerca de tres millones de beneficiarios.

Por esta razón, De la Espriella te pide un poco de paciencia. El aumento a los 400.000 pesos se concretará una vez que su equipo económico, liderado por el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, y la directora del DPS, Sandra Suárez, logren "poner la casa en orden", eliminen gastos innecesarios y estabilicen las finanzas públicas.

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Requisitos para entrar al programa Colombia Mayor

Si aún no eres parte de este programa y quieres postularte para recibir este beneficio (y el futuro aumento), debes cumplir con los siguientes requisitos legales que no han cambiado:

Nacionalidad: Debes ser ciudadano colombiano.

Debes ser ciudadano colombiano. Residencia: Tienes que haber vivido en el país durante los últimos diez años.

Tienes que haber vivido en el país durante los últimos diez años. Edad: Debes tener, como mínimo, tres años menos de la edad requerida para pensionarte. Esto significa que puedes inscribirte si eres mujer desde los 54 años o si eres hombre desde los 59 años.

Debes tener, como mínimo, tres años menos de la edad requerida para pensionarte. Esto significa que puedes inscribirte si eres mujer desde los 54 años o si eres hombre desde los 59 años. Situación económica: No debes contar con una pensión ni rentas suficientes para subsistir.

No debes contar con una pensión ni rentas suficientes para subsistir. Sisbén IV: Se prioriza a las personas clasificadas en los grupos A y B, y el grupo C hasta el subgrupo C1.

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Para inscribirte, debes acudir a la alcaldía de tu municipio con tu cédula de ciudadanía en físico. En el caso de Bogotá, el trámite se realiza en las Subdirecciones Locales de la Secretaría de Integración Social.

Ten en cuenta que los cupos son limitados y se aplican criterios de prioridad para personas con discapacidad, quienes viven solos o tienen mayor edad.

¿Qué pasará con los pagos de Colombia Mayor mientras llega el aumento?

A pesar de la situación de déficit mencionada, De la Espriella envió un mensaje de tranquilidad: "Los pagos se harán". El presidente electo aseguró que su prioridad será garantizar la continuidad de las transferencias actuales mientras se ajusta el presupuesto para el incremento.

Recuerda que actualmente los beneficiarios en Bogotá reciben un monto diferencial de 130.000 pesos debido a convenios con la administración distrital, un valor que también se vería superado si la propuesta nacional de 400.000 pesos logra implementarse con éxito.