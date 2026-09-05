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Mujer muere tras ser arrollada por una camioneta mientras entrenaba con sus amigos

Mónica Martinich tenía 38 años y compartía en TikTok su pasión por el running. Murió tras ser atropellada mientras entrenaba.

Mónica Martinich: quién era la corredora que murió atropellada mientras entrenaba
Mónica Martinich compartía en TikTok videos de sus entrenamientos y su pasión por el running.
/Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 5 de sept, 2026

Mónica Andrea Martinich tenía 38 años y había convertido el running en una de sus grandes pasiones. Durante los últimos meses, la corredora compartió en TikTok diferentes momentos relacionados con sus entrenamientos, competencias y pensamientos sobre la disciplina que exigía prepararse para correr.

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Su actividad deportiva había cobrado especial protagonismo desde finales de 2025, cuando comenzó a publicar con mayor frecuencia contenido relacionado con las carreras en las que participaba y las rutinas que realizaba para mantenerse preparada.

En 2026, además, Mónica tenía un nuevo objetivo deportivo: prepararse para correr la maratón de Chicago, uno de los retos que había comenzado a asumir dentro de su proceso como corredora.

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Sin embargo, su historia quedó marcada por un accidente ocurrido mientras entrenaba. Mónica Martinich murió después de ser atropellada mientras corría. El conductor involucrado se dio a la fuga tras lo ocurrido.

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El hecho, ocurrido en Guayaquil, Ecuador, quedó registrado en video y las imágenes permitieron conocer parte de la escena. En la grabación aparecen tres personas corriendo por la vía.

Los corredores avanzaban por uno de los laterales mientras, para alertar sobre el entrenamiento, a un costado, se encontraba una camioneta con las luces intermitentes.

En determinado momento, el vehículo pasó a gran velocidad y terminó arrollando a Martinich, mientras los otros dos corredores lograron evitar el impacto.

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La noticia generó una reacción de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), entidad que lamentó el fallecimiento de la deportista y expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

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Las palabras que Mónica Martinich compartía sobre correr

Más allá de los videos de sus entrenamientos, Mónica también utilizaba sus redes sociales para compartir pensamientos relacionados con el esfuerzo, la constancia y los desafíos que implicaba practicar running.

Una de sus publicaciones, difundida apenas dos días antes de su muerte, terminó cobrando especial relevancia después de conocerse el accidente.

“Estás corriendo, así te duela, así cueste, vas y punto”, escribió la corredora.

La frase resumía la manera en que Martinich describía la disciplina necesaria para continuar con un entrenamiento incluso cuando aparecían dificultades.

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En otra publicación, realizada en noviembre de 2025, había dejado un mensaje en el que hablaba directamente de su deseo de conocer hasta dónde podía llegar físicamente.

“Me rehúso a morir sin antes conocer todo el potencial que tiene mi cuerpo”, escribió en aquella ocasión.

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Sus videos en TikTok permitían conocer otra faceta de la corredora. En ellos aparecía participando en competencias y realizando entrenamientos como parte de su preparación deportiva.

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