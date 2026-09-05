Conductor borracho es detenido por la Policía; llamó al abogado con la tarjeta de crédito

Un conductor protagonizó una insólita escena durante un procedimiento de tránsito en Guayaquil, Ecuador, luego de intentar comunicarse con su abogado y sacar una tarjeta para utilizarla como si fuera un teléfono celular.

El particular momento quedó registrado en video y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde rápidamente llamó la atención de los internautas por la manera en que el hombre intentó realizar la supuesta llamada.

De acuerdo con las imágenes que circulan, el ciudadano estaba siendo intervenido por agentes de tránsito mientras circulaba aparentemente bajo los efectos del alcohol.

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En medio del procedimiento, manifestó su intención de comunicarse con su abogado para solicitar asistencia.

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Hasta ahí, la situación parecía hacer parte de un procedimiento habitual. Sin embargo, el momento cambió por completo cuando el conductor sacó una tarjeta y se la llevó directamente al oído, como si estuviera utilizando un teléfono.

Con una tarjeta intentó contactar a su abogado

El hombre aparentemente buscaba realizar una llamada para pedir ayuda durante el procedimiento, pero en lugar de utilizar un celular tomó una tarjeta de débito o crédito y la acercó a su oído.

La escena sorprendió a las personas que se encontraban alrededor y también quedó registrada por quienes grababan el procedimiento.

El detalle más particular ocurrió cuando el conductor continuó actuando como si estuviera intentando establecer comunicación mediante la tarjeta. La situación generó desconcierto entre quienes presenciaron el episodio.

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Minutos después, el propio conductor pronunció una frase que terminó aumentando el tono particular del momento.

Según se escucha en el material que circula, el hombre manifestó que “no tenía saldo”.

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La expresión rápidamente se convirtió en uno de los detalles que más comentarios generó entre quienes conocieron el video.

La frase que desató las bromas en redes sociales

El comentario sobre el supuesto saldo de la tarjeta hizo que la escena adquiriera todavía más repercusión entre los internautas.

Usuarios reaccionaron con humor ante la situación y especialmente ante el hecho de que el conductor hubiera intentado utilizar una tarjeta como si fuera un teléfono para contactar a su abogado.

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La particular escena se produjo en Guayaquil, donde agentes realizaban la intervención al conductor. Según la información disponible, el ciudadano aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando fue detenido durante el procedimiento.

El comportamiento llamó inmediatamente la atención de las personas que estaban presentes, pues la tarjeta terminó ocupando el lugar que normalmente tendría un teléfono celular en una situación de este tipo.