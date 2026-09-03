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Exactriz para adultos habla de la realidad detrás de la industria; alteran pruebas

Andrea Amaya, excreadora de contenido para adultos, habló sobre las experiencias que vivió durante su paso por esta industria y que, según contó, son poco conocidas.

La exactriz de cine para adultos Andrea Amaya ante un micrófono en cabina de radio con cámaras y luces de estudio de fondo
Andrea Amaya habló en entrevista sobre los riesgos de la industria del cine para adultos y las negligencias que hay
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle y Google Flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

La psicóloga y exintegrante de la industria para adultos, Andrea Amaya, participó como invitada en Cada loco con su tema. Durante la transmisión, expuso las dinámicas internas de este sector en Colombia, abordando aspectos como las condiciones contractuales y la presunta alteración de exámenes médicos obligatorios.

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De acuerdo con Andrea Amaya, existe una percepción errónea entre el público consumidor respecto a lo que ocurre durante las producciones. “Es ficción, es como si tú vieras Rápido y furioso y quisieras salir a la calle a manejar así”, explicó la especialista.

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Asimismo, destacó que la falta de legislación en el país agrava, según su experiencia, la desprotección y el desgaste físico y mental de quienes trabajan en este ámbito.

¿Hay falsificación de pruebas en la industria para adultos en Colombia?

Uno de los puntos más críticos señalados por la psicóloga fue la vulnerabilidad sanitaria de los trabajadores. Andrea Amaya relató que, durante su paso por esta industria, habría presenciado casos en los que se alteraban diagnósticos de infecciones para permitir la continuidad de las grabaciones.

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Al respecto, aseguró que en un laboratorio de Medellín se habrían modificado resultados de pruebas médicas. “Falsificaban... llegaron unos actores de Estados Unidos con gonorrea, resulta que salió positivo y lo cambiaron a negativo”, afirmó.

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Adicionalmente, señaló que algunas productoras locales omitirían pruebas fundamentales, como las relacionadas con el Virus del Papiloma Humano (VPH), “porque no les importa”, según su percepción.

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En su experiencia personal, contó que después de recibir un resultado positivo para VPH enfrentó el rechazo de un profesional de la salud, quien le sugirió buscar “un trabajo normal” y le advirtió que, de lo contrario, podría desarrollar cáncer en el corto plazo.

La denuncia de Andrea Amaya

Otro de los temas que abordó la excreadora de contenido fue una experiencia que, según relató, habría ocurrido durante una grabación con el productor Cristian Cipriani. La excreadora de contenido aseguró que habría recibido de manera involuntaria una sustancia en su bebida y que posteriormente perdió la conciencia.

“Él me dio algo en el trago... yo perdí la conciencia y esa escena duró más de 8 horas”, relató en los micrófonos de Cada Loco con su Tema.

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La psicóloga también se refirió a los obstáculos sociales y judiciales que, según su experiencia, enfrentan las mujeres de este gremio al momento de denunciar este tipo de situaciones, debido a los prejuicios que existirían frente a su profesión.

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“La gente cree que una actriz para adultos no puede haber sido abusada porque dijo que iba a estar con una persona”, manifestó.

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De igual forma, explicó que, desde el punto de vista administrativo, algunos contratos de la industria suelen favorecer principalmente a los mánager y las productoras. Según indicó, esto puede incluir la cesión de los derechos de imagen, lo que dificultaría que los creadores puedan ejercer el denominado “derecho al olvido” para solicitar el retiro de contenido publicado en internet.

Pese a las experiencias que relató, Andrea Amaya aseguró que no se arrepiente de su pasado en esta industria. Además, señaló que su experiencia le permite comprender mejor a algunas personas que actualmente acompaña desde su profesión como psicóloga.

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