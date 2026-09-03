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Natalia Ponce habla del caso de María Consuelo y revela por qué no acepta más ayuda

Natalia Ponce de León habló sobre el caso de María Consuelo, explicó el acompañamiento que han intentado brindarle y lamentó que ya no quiera recibir ayuda.

Natalia Ponce habla de María Consuelo: “Me duele el corazón” por su situación
Natalia Ponce de León habló sobre el caso de María Consuelo y aseguró que desde su fundación han intentado acompañarla.
/Foto: Natalia Ponce/ redes sociales
Por: Carolina Montenegro
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Actualizado: 3 de sept, 2026

Natalia Ponce de León se refirió al caso de María Consuelo, la mujer de 58 años que desde hace 26 años enfrenta las consecuencias de un ataque con ácido ocurrido en Bogotá y cuya historia volvió a generar atención por su situación de salud, sus dificultades económicas y su solicitud de eutanasia.

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La reconocida defensora de las víctimas de ataques con ácido aseguró que conoce la historia de María Consuelo desde hace varios años y que desde la Fundación Natalia Ponce de León han intentado acercarse para acompañarla.

“Conozco la historia de Consuelito hace mucho tiempo, desde la Fundación Natalia Ponce León hemos tratado de acercarnos para hacerle acompañamiento y acercamiento. Esa es nuestra misión”, explicó Natalia Ponce.

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Natalia Ponce explicó por qué le preocupa el caso de María Consuelo

Ponce de León señaló que no solamente su fundación ha intentado acercarse a María Consuelo. Según explicó, también ha existido acompañamiento desde la Secretaría de la Mujer y otras instituciones, además de varias fundaciones que han buscado brindarle ayuda.

Sin embargo, María Consuelo habría decidido no continuar recibiendo ese tipo de apoyo.

“Me duele en el corazón porque es una situación muy dolorosa pero ella no quiere recibir ayuda de ninguna fundación”, afirmó Natalia Ponce.

La declaración se conoce en medio de la preocupación que ha generado la situación actual de María Consuelo, quien durante años ha tenido que afrontar las secuelas físicas derivadas del ataque que sufrió cuando tenía 32 años.

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María Consuelo, originaria del departamento del Chocó, fue víctima en el año 2000 de un ataque con ácido en Bogotá. Las lesiones le provocaron secuelas permanentes en el rostro y afectaciones en las vías respiratorias, además de consecuencias psicológicas.

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Desde entonces, su historia ha estado relacionada con un largo proceso de recuperación y múltiples intervenciones médicas.

En total, María Consuelo se ha sometido a 87 cirugías reconstructivas y permaneció durante más de tres años hospitalizada de manera continua.

Ahora, según la información conocida sobre su caso, médicos del Hospital Simón Bolívar le indicaron que los procedimientos funcionales que podían realizarse ya se agotaron. Las intervenciones que todavía podrían efectuarse tendrían un carácter plástico y estético, pero sus costos estarían fuera de su alcance económico.

A esta situación se suma la dificultad para conseguir empleo debido a sus limitaciones físicas.

Las dificultades económicas también hacen parte de la situación que atraviesa actualmente.

Ante la falta de ingresos y las limitaciones que enfrenta, María Consuelo ha tenido que pedir dinero en diferentes plazas de mercado de Bogotá, entre ellas Abastos, Restrepo y Paloquemao, con el propósito de conseguir recursos para subsistir.

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Su historia volvió a tomar fuerza cuando manifestó públicamente su deseo de acceder a la eutanasia debido al dolor físico crónico, las dificultades para respirar normalmente y las condiciones que ha enfrentado durante años.

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El caso también generó una respuesta de Capital Salud EPS.

¿Qué dijo Capital Salud sobre la solicitud de María Consuelo?

La entidad explicó que María Consuelo ya cuenta con una autorización legal para acceder a la eutanasia desde hace cuatro años.

De acuerdo con la información entregada por la EPS, la autorización fue aprobada en 2022, por lo que no sería necesario iniciar nuevamente el trámite.

Capital Salud también señaló que continuará garantizando los servicios médicos que actualmente recibe María Consuelo y que respetará de manera autónoma la decisión que ella tome.

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