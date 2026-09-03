¿Sara Uribe está pagando karma? Astróloga revela verdad sobre 'brujería' a la modelo

Si alguna vez has sentido que ciertas energías pesadas bloquean tu vida, lo que le sucedió a la famosa presentadora Sara Uribe te resultará sumamente impactante.

Durante una reveladora entrevista en El Klub de La Kalle, la astróloga Marluz Astros analizó a fondo el historial energético de la modelo colombiana, nacida el 28 de noviembre de 1990, desvelando detalles de las fuerzas oscuras que llegaron a atormentarla en su propio hogar.

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¿Qué le pasó a Sara Uribe con las energías oscuras?

La presentadora confesó abiertamente haber sido víctima de situaciones paranormales sumamente de peso. De acuerdo con lo relatado en los micrófonos de El Klub de La Kalle, Sara llegó a experimentar episodios físicos inexplicables, como vómitos extraños en medio de estas situaciones de tensión energética.

Pero el evento más aterrador fue la constante y desagradable visita de un ave a su apartamento. Este animal no solo perturbaba su tranquilidad, sino que, según los relatos, le hacía invitaciones directas e inquietantes para que se lanzara desde el balcón de su vivienda.

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Marluz Astros explicó que la brujería existe y que las personalidades públicas no están exentas de sufrir estos ataques de personas envidiosas o rencorosas que manipulan el campo energético para dañar a otros.

En el caso específico de Sara Uribe, la astróloga asoció estos tormentos directos con un "karma" que arrastra debido a las decisiones tomadas en su pasado amoroso.

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De acuerdo con la experta, meterse en relaciones complejas con personas casadas, comprometidas o tóxicas genera una carga de karma muy pesada.

En este tipo de vínculos destructivos, las personas suelen ser utilizadas y luego desechadas como cualquier cosa, dejando una estela de resentimiento y energías negativas que terminan pasando factura en esta vida o en las siguientes generaciones.

Para sanar este tipo de bloqueos profundos se suele recurrir a las constelaciones familiares; no obstante, la experta advierte que personas de signos sensibles como Piscis, Escorpión, Cáncer o Libra deben tener sumo cuidado con quién se las realizan, ya que se tocan heridas muy profundas y podrían resultar traumatizadas.

Por ello, para el caso de Sara, Marluz sugiere iniciar con métodos más armoniosos y sutiles como la meditación con los arcángeles.

¿Cómo le irá a Sara Uribe en su relación con Camilo Méndez?

A pesar del oscuro panorama de su pasado, la astróloga trajo excelentes noticias para el presente de la modelo, quien actualmente estrena una relación sentimental con Camilo Méndez y busca consolidar un amor bonito, estable y duradero.

Según los cálculos numerológicos revelados en El Klub de La Kalle, a partir del 16 de septiembre se produce un cambio de ciclo universal (coincidiendo con la vibración del año nuevo judío que numerológicamente introduce a todos en un nuevo ciclo, el cual equivale al año 2027 y numerológicamente se reduce al número dos).

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En este nuevo escenario, Sara Uribe entra de lleno en un "ciclo seis", el cual se caracteriza por ser el período de la pasión, el amor, la armonía y la estabilidad de pareja.

No obstante, Marluz Astros lanzó una advertencia contundente que tú también debes tener en cuenta si buscas que tu relación prospere.

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La astróloga señaló que Sara suele estar demasiado predispuesta y a la defensiva, como si anduviera con los "guantes puestos" listos para subir al ring.

Para que su noviazgo con Camilo Méndez fluya de manera favorable y construyan un hogar bonito, la presentadora —quien por su signo Sagitario suele ser risueña y alegre— debe bajarse de esa actitud defensiva, dejar atrás el desconsuelo que la embarga, abandonar la apatía y cerrar definitivamente todos los ciclos de su pasado.

Solo liberándose de esos resquemores antiguos podrá abrir la puerta a la prosperidad y abundancia que el ángel del rayo dorado le promete.

Mira la entrevista completa: