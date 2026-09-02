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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Camilo Cifuentes revela la experiencia que vivió como médico durante un vuelo: “Se le reventó”

Camilo Cifuentes revela la experiencia que vivió como médico durante un vuelo: “Se le reventó”

El profesor de la Escuela de ‘Yo Me Llamo’ y comediante habló en los micrófonos de El Klub de La Kalle y contó la experiencia que vivió como médico durante un vuelo.

Camilo Cifuentes hablando en el micrófono durante la entrevista en El Klub de La Kalle.
El imitador y médico Camilo Cifuentes durante su participación en El Klub de La Kalle.
Foto: imagen de La Kalle
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

Camilo Cifuentes, famoso por su participación en la escuela de ‘Yo Me Llamo’, conversó en los micrófonos de El Klub de La Kalle sobre una faceta que pocos conocen en detalle: su profesión como médico y los momentos de tensión que vivió al tener que atender dos emergencias de salud a miles de pies de altura.

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El suceso ocurrió durante las grabaciones del programa La vuelta al mundo en 80 risas. El comediante comentó que se encontraba en un vuelo entre Barcelona y Atenas.

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Debido a las extenuantes jornadas de grabación al aire libre, que comenzaban desde las 4:00 a. m. y terminaban tarde en la noche, el artista se encontraba sumamente agotado. Su único objetivo durante las tres horas de vuelo era descansar. Sin embargo, la tranquilidad duró poco tiempo.

¿Cuál fue el procedimiento que le tocó hacer a Camilo Cifuentes en el avión?

A los 15 o 20 minutos de iniciado el vuelo, uno de los realizadores del programa le avisó que se requería un médico de urgencia. En las primeras filas se encontraba un menor de edad que presentaba un sangrado abundante.

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Según explicó Camilo, al menor “le habían hecho un procedimiento odontológico y ese procedimiento él no podía volar porque la presurización y se le reventó”.

Ante la situación, y debido a que el personal a bordo no estaba capacitado ni autorizado para formular medicamentos para el dolor en ese país, el comediante tuvo que intervenir como médico. “Ante una hemorragia, lo principal es hacer presión durante más de cinco minutos”, detalló el humorista.

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La segunda emergencia en el mismo vuelo

Tras resolver el primer caso, Camilo Cifuentes intentó volver a dormir, pero pocos minutos después fue alertado de otra emergencia en la parte trasera del avión.

Esta vez se trataba de un adulto mayor, perteneciente a una excursión de turistas españoles, que sufría una fuerte hemorragia nasal aparentemente provocada por la ruptura de una vena varicosa.

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El pasajero estaba introduciéndose papel en la nariz sin obtener resultados, por lo que el médico intervino de inmediato para corregir una práctica que, según explicó, no era adecuada: “Lo peor que usted puede hacer en un sangrado nasal es echar la cabeza para atrás... va a tragar la sangre”.

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Cifuentes le indicó al pasajero que debía presionar con fuerza la zona del tabique nasal y mantener la cabeza hacia adelante, con el objetivo de evitar que la sangre llegara a la garganta.

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Ambos pasajeros lograron estabilizarse tras la intervención de Cifuentes. En el caso del adulto mayor, el médico recomendó posteriormente consultar a un otorrinolaringólogo para evaluar la posibilidad de cauterizar la vena.

Al reflexionar sobre esta experiencia, el imitador concluyó que su vocación de servicio permanece intacta: “Un médico tiene que tener vocación de ayuda, yo creo, y me atrevo a decir que un humorista también tiene que querer hacer reír a otra persona, arreglarle el día o el momento”.

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