Cantante Alici Acosta es internado en una UCI de Barranquilla; su hijo Checo dio detalles

Hay preocupación en el mundo de la música por el estado de salud del cantante y compositor colombiano Alci Acosta, conocido como el 'Rey del Bolero', quien fue internado de urgencia en una clínica de Barranquilla.

La información sobre el estado del cantante fue confirmada en la noche del domingo 30 de agosto, cuando su familia anunció que Acosta tuvo que ser remitido a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica La Misericordia Internacional de Barranquilla.

Según los detalles conocidos, el artista presentó complicaciones de salud relacionadas con sus riñones y próstata, lo que obligó a los médicos a internarlo para un estricto seguimiento.



Checo Acosta confirma estado de salud de Alci Acosta

El también cantante Checo Acosta, hijo de Alci, fue uno de los familiares que se pronunció públicamente para dar a conocer la situación y dio un parte de tranquilidad a través de sus redes sociales, en las que anunció que el artista, de 87 años, se encuentra estable y bajo atención médica.



Ante la preocupación generada entre seguidores y miembros del sector artístico, Checo Acosta publicó un mensaje en Instagram en el que entregó detalles sobre la situación de su padre.

“Mi padre Alci Acosta ha presentado una afección en sus riñones y en su próstata. En estos momentos se encuentra en U.C.I. ya estable con toda la atención requerida”.

Checo Acosta da detalles de salud de Alci Acosta / FOTO: Instagram Checo Acosta

Publicidad

En la misma publicación, el cantante agradeció al personal médico encargado de la atención de Alci Acosta y a las personas que han enviado mensajes de apoyo a la familia.

Por el momento, no se han divulgado más detalles sobre el diagnóstico, el tratamiento que recibe el artista o cuánto tiempo permanecerá hospitalizado.

Publicidad

Alci Acosta ya había enfrentado problemas de salud

Medios regionales aseguran que el reciente ingreso a la UCI ocurre semanas después de otra hospitalización que ya había tenido el intérprete de éxitos como 'La cárcel de Sing Sing'.

Cabe recordar que en los últimos años el estado de salud del artista ha requerido atención médica en diferentes ocasiones. En 2023 fue sometido a una cirugía de urgencia en la columna debido a una estenosis severa en la zona lumbar, procedimiento que estuvo relacionado con las dificultades que posteriormente presentó para caminar y que lo llevaron a utilizar bastón, caminador o silla de ruedas.

Dos años antes, en 2021, durante una presentación en Bogotá, el cantante sufrió una baja de azúcar y una crisis de presión arterial que requirieron asistencia médica.

A estos episodios se sumó un incendio ocurrido el pasado 25 de abril en la vivienda del cantante. Aunque el inmueble resultó afectado, el incidente no comprometió la salud del artista.

Alci Acosta y su trayectoria de más de seis décadas

Alci Acosta, cuyo nombre completo es Alcibiades Alfonso Acosta Cervantes, nació el 5 de noviembre de 1938 en Soledad, Atlántico.

Desde joven estuvo vinculado con la música y posteriormente se formó como pianista en Barranquilla, donde comenzó a participar en orquestas locales.

Publicidad

En 1965 inició su carrera como solista con la grabación de Odio gitano, composición de Cristóbal Sanjuán. Desde entonces construyó un amplio repertorio en el que el bolero y la música de despecho ocuparon un lugar central.

A lo largo de su carrera compartió escenarios y trabajos musicales con reconocidos intérpretes como Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas, y llevó sus canciones a países como México, Venezuela, Perú y Ecuador.

Publicidad

Entre sus interpretaciones más conocidas están 'La copa rota', 'No renunciaré', 'Traicionera' y 'La cárcel de Sing Sing', canciones que hacen parte del repertorio por el que es reconocido en Colombia y otros países de América Latina.

En los últimos meses el artista también presentó Para Siempre – Éxitos, un álbum recopilatorio que reúne algunas de las canciones más representativas de su extensa trayectoria.

Mientras permanece bajo atención médica en Barranquilla, sus seguidores y colegas permanecen atentos a las noticias sobre su evolución. Hasta el momento, su hijo Checo Acosta dio un mensaje de tranquilidad sobre la evolución médica del artista.