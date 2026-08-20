Alci Acosta revela el sacrificio detrás de su carrera y cómo afectó a su familia

Alci Acosta, a sus 87 años, recordó una etapa de su carrera en la que los viajes y presentaciones lo mantuvieron durante largos periodos lejos de su hogar. El cantante de boleros reconoció que esa dinámica familiar quedó principalmente en manos de su esposa Ruth.

Durante aquellos años, los compromisos musicales llevaron al artista por escenarios nacionales e internacionales. Mientras él cumplía con su agenda, Ruth asumió gran parte de la crianza de sus tres hijos, una situación que el intérprete recuerda con nostalgia y cierta preocupación.

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¿Por qué Alci Acosta dice que su esposa era “papá y mamá” en casa?

En una entrevista con Vea, el cantante habló sobre las ausencias que marcaron aquella etapa de su vida y reconoció el papel que cumplió su esposa mientras él permanecía fuera de casa. Sobre esos periodos, expresó: “Ahorita no me ausento mucho, pero desafortunadamente, cuando mi señora estaba viva, prácticamente ella era papá y mamá, porque yo me iba de mi casa por mucho tiempo”.

Los viajes podían extenderse durante varias semanas debido a sus compromisos profesionales. El artista recordó que en algunas ocasiones llegaba a permanecer lejos de su familia durante casi mes y medio, una situación que generaba preocupación pese a que su carrera continuaba creciendo.

“Llegaba el momento que duraba casi mes y medio fuera de la casa”, recordó el intérprete. Aunque las distancias eran extensas, regresar a su hogar tenía un significado especial para él y representaba la oportunidad de compartir nuevamente con su esposa y sus hijos.

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Acosta también recordó esa sensación al regresar después de sus presentaciones. “Eso a mí me preocupaba un poquito, pero para mí era muy bonito regresar nuevamente a la casa, estar un tiempito con ellos”, aseguró sobre aquellos momentos familiares.

¿Cómo cambió la vida de Alci Acosta tras la muerte de su esposa?

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La vida del cantante cambió el 17 de noviembre de 2020, cuando Ruth falleció debido a complicaciones asociadas al covid-19. Desde entonces, Acosta tuvo que acostumbrarse a una rutina diferente después de compartir durante años su vida con quien también sostuvo gran parte de su hogar.

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En 2024, el artista habló en el programa ‘Se dice de mí’ sobre lo difícil que resulta permanecer en una casa donde todavía conserva pertenencias de su esposa. Entre esos objetos están sus vestidos, recuerdos que mantienen presente la ausencia de Ruth dentro de la vivienda.

La pérdida también marcó una nueva etapa para el cantante, quien años atrás ya había comenzado a modificar el ritmo de su carrera. La decisión estuvo relacionada con la intención de dedicar más tiempo a su familia y reducir las largas temporadas que anteriormente pasaba fuera de Colombia.

Alci Acosta abraza cariñosamente a su esposa Ruth, quien fue 'papá y mamá' en casa mientras él construía su exitosa carrera como cantante de boleros Foto: @alciacostac

¿Por qué Alci Acosta decidió reducir sus viajes musicales?

El cambio en la rutina del artista comenzó hace casi una década. Cuando tenía 79 años, decidió disminuir la intensidad de sus presentaciones y viajes, una determinación que compartió públicamente en 2017 con las personas cercanas a él.

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Actualmente, Acosta disfruta más tiempo junto a sus hijos, nietos y bisnietos. El cantante explicó que sus desplazamientos disminuyeron considerablemente durante los últimos años, permitiéndole permanecer más tiempo en casa y compartir con las nuevas generaciones de su familia.

Sobre esta etapa, el maestro señaló: “Ya hace unos 7 u 8 años la intensidad de mis viajes es mucho menor, entonces me dedico más a mi gente, a estar más en mi casa, esperando que la vejez nos coja aquí”.

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Aunque su agenda cambió, la música continúa presente en su vida. Recientemente presentó el álbum “Para Siempre - Éxitos”, una producción que reúne parte de su repertorio y acompaña esta etapa en la que su actividad profesional tiene un ritmo diferente.

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