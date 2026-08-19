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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Pipe Bueno revela el mensaje que recibió de Dios en un momento crítico de su vida

Pipe Bueno revela el mensaje que recibió de Dios en un momento crítico de su vida

El cantante contó la experiencia que lo llevó a reencontrarse con Dios, reveló cómo reaccionó ante ese momento y destacó el apoyo que recibió de Luisa Fernanda W.

Cantante Pipe Bueno hablando en una entrevista vistiendo una chaqueta roja sobre un fondo con plantas
El cantante Pipe Bueno comparte en entrevista el revelador mensaje de Dios que cambió su perspectiva durante un momento difícil.
Foto: pantallazo tomado de Los Hombres también lloran
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

El cantante colombiano Pipe Bueno compartió recientemente detalles sobre una crisis profunda que afectó tanto su vida personal como profesional.

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Durante una entrevista en el pódcast Los hombres sí lloran, conducido por Juan Pablo Raba, el artista describió el proceso que lo llevó a buscar apoyo psicológico y espiritual después de atravesar momentos de alta complejidad emocional.

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Según relató el intérprete de música popular, las dificultades acumuladas en los ámbitos familiar y laboral lo llevaron a refugiarse en el consumo de licor y sustancias. El artista aseguró que esta situación afectó su bienestar general hasta que un ultimátum de su pareja, la creadora de contenido Luisa Fernanda W, se convirtió en el detonante para buscar ayuda profesional.

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Pipe Bueno explicó que este proceso marcó su regreso a la fe después de varios años de haberla dejado de lado, llegando a vivir lo que él describió como una “experiencia divina”.

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¿Cómo fue la experiencia que vivió Pipe Bueno?

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Uno de los puntos de inflexión mencionados por el cantante ocurrió durante un rosario realizado en su restaurante, Rancho. Pipe Bueno afirmó que ese día asistió con una importante carga emocional

“Voy a un rosario que hicimos en Rancho, ese día desde que entró voy con muchas ganas de llorar”, mencionó el artista. De acuerdo con su testimonio, durante la ceremonia se invitó a los asistentes a entregar sus dificultades a Dios.

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El artista decidió realizar ese ejercicio de introspección y oración: “Yo de repente empiezo a hacer ese ejercicio y digo: hermano, acá le entrego todo esto, que todavía no sé cómo voy a salir triunfante”.

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Durante ese momento, Pipe Bueno aseguró haber sentido una profunda vergüenza al reconocer algunas de sus acciones anteriores. En consecuencia, decidió comprometerse a abandonar los hábitos que consideraba perjudiciales. “Nos dicen que si queremos prometer algo y le digo: aquí está el tema del licor y sustancias”.

El mensaje que Pipe Bueno encontró en la lectura

Tras este compromiso, el cantante relató que comenzó una etapa de mayor estabilidad para él y su familia. En ese contexto, Luisa Fernanda W lo instó a abrir un libro con la palabra de Dios para buscar un mensaje.

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Pipe Bueno admitió que, al principio, reaccionó con incredulidad y de manera “déspota”, y pidió que, si iba a recibir una respuesta, esta fuera directa.

El fragmento que encontró en el libro decía: “Espérame, mis tiempos son siempre perfectos, sé que estás ansioso con respecto a muchas cosas y sé de tu pasión por todos los planes que he puesto en tu corazón. Confía en que mis sueños para ti son mucho mayores de los que tú sueñas”.

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El artista manifestó que el contenido del mensaje describía con exactitud su estado emocional y algunas de las situaciones que había atravesado recientemente. Ante la coincidencia del texto con su realidad personal, el intérprete rompió en llanto: “Yo me puse a llorar, hermano, porque era por todo lo que estaba pasando”.

Actualmente, el artista ha hecho pública esta transición como parte del proceso que, según su propio relato, le permitió recuperar estabilidad y acercarse nuevamente a su fe.

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