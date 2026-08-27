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La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / La canción que nació tras el terremoto de Armenia en 1999 vuelve a estremecer a Colombia

La canción que nació tras el terremoto de Armenia en 1999 vuelve a estremecer a Colombia

Este histórico tema musical, creado originalmente por el productor Andrés Peláez para recaudar fondos tras la catástrofe de Armenia de 1999, resurge con fuerza en el país.

Terremoto de Armenia de 1999: La historia detrás de la canción 'Sueños de café' de Andrés Peláez
Terremoto de Armenia de 1999: La historia detrás de la canción 'Sueños de café' de Andrés Peláez
Foto: Redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

Si te apasiona la música con historia y quieres entender cómo el arte se conecta con los momentos más difíciles de un país, debes conocer el origen de "Sueños de café".

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Esta composición no es solo una melodía de bambuco, sino un testimonio real de la capacidad de la sociedad colombiana para levantarse frente a las peores catástrofes de su historia.

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El 25 de enero de 1999, la zona cafetera de Colombia vivió un momento devastador cuando un sismo de magnitud 7.1 sacudió la tierra.

Este terremoto dejó un saldo aproximado de 100 víctimas fatales y destruyó por completo el 75% de la infraestructura de la ciudad de Armenia.

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En medio del dolor, el luto y las ruinas, el productor musical Andrés Peláez compuso "Sueños de café". Más allá de su valor artístico, esta pieza nació con un objetivo sumamente práctico: servir como una herramienta de gestión para recaudar fondos económicos destinados a la reconstrucción de la ciudad.

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¿Cuál es el origen de la canción "Sueños de café" y qué tragedia la inspiró?

La canción "Sueños de café" tiene su origen directo en las consecuencias del terremoto que destruyó Armenia en 1999.

En su grabación original, Andrés Peláez logró convocar a importantes figuras de la música nacional como Carlos Vives, Andrea Echeverri y Kike Santander, quienes unieron sus voces para consolidar este tema como un auténtico himno de resiliencia para los quindianos afectados.

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La letra de la canción describe con precisión el impacto físico y emocional de la tragedia.

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Versos como "se nos cayó de pronto como un trueno desde allá" y "se nos quebraron trozos de las alas de un lugar" actúan como metáforas de la fractura social y territorial que sufrió la región cafetera.

Posteriormente, al cumplirse el aniversario número 21 de este terremoto, dos jóvenes sobrevivientes llamados David Ojeda y Natalia Valencia decidieron revivir la canción.

Puedes leer: Juanpis González reúne a Feid, Carlos Vives y más artistas en concierto por el terremoto

Grabaron una nueva versión que conserva la esencia del bambuco original en escenarios típicos como cafetales y casas con arquitectura antioqueña, con la intención de mostrar que es posible resurgir de las cenizas como el ave fénix después de una catástrofe de tal magnitud.

¿Por qué la canción "Sueños de café" vuelve a sonar en Colombia en 2026?

La historia y la crudeza estadística parecen repetirse en Colombia. El 10 de agosto de 2026, un sismo de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió el territorio y puso al país en un estado de emergencia nacional.

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Los reportes de esta catástrofe señalan al menos 132 personas fallecidas, 570 heridos y severas afectaciones de infraestructura en ciudades como Cali y Pereira, donde el desplome de edificaciones ha dejado atrapadas a decenas de personas.

En este contexto de emergencia, la letra de "Sueños de café" ha vuelto a cobrar una dolorosa e inmediata vigencia.

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Las estrofas que rezan "hoy se vinieron abajo las siluetas la ciudad y unas nubes oscuras se quedaron y aún están" no solo evocan el terremoto de 1999, sino que describen con precisión la situación actual en zonas como el sector de Tequendama en Cali o el área metropolitana de Pereira, donde los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los escombros.

Del mismo modo, la premisa de la canción que afirma que "podrán destruirse las casas pero nunca el calor de hogar" sirve actualmente de apoyo moral para los rescatistas y voluntarios que operan en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca.

A pesar de que, como dice el tema, "se durmieron los sueños y se llenaron de polvo", su propósito de recordar que la identidad de un pueblo no colapsa con sus paredes sigue intacto en 2026.

En un entorno marcado por sismos recurrentes, esta composición funciona como un documento histórico que demuestra que el proceso de reconstrucción social y física siempre continúa, guiado por la meta de asegurar una ilusión intacta desde el alma.

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