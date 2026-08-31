Yaya Muñoz y los regalos más costosos que ha recibido de sus parejas; hasta carros

La vida sentimental de las celebridades de internet siempre despierta una gran curiosidad entre sus fanáticos, y en el caso de Yaya Muñoz no es la excepción.

Durante su reciente visita a los micrófonos de El Klub de La Kalle, la reconocida creadora de contenido no dudó en abrir su corazón y revelar detalles de su pasado amoroso que involucran regalos extremadamente costosos y su muy particular visión sobre la generosidad en las relaciones de pareja.

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¿Cuál es el regalo más costoso que ha recibido Yaya Muñoz?

El regalo más costoso que ha recibido Yaya Muñoz consta de dos automóviles (un Volkswagen y un Chevrolet Cruze) y un lujoso reloj de marca Rolex.

Así lo dio a conocer la propia influencer en una entrevista para El Klub de La Kalle, donde además aclaró que ya no posee ninguno de ellos porque vendió el auto y cambió el reloj.

Lejos de evadir el tema, la influencer confesó que ha tenido la fortuna de recibir detalles muy valiosos a lo largo de su vida amorosa, destacando de manera muy especial estos tres objetos de altísimo valor.

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¿Qué costosos regalos le da Yaya Muñoz a sus parejas sentimentales?

A Yaya Muñoz le gusta dar regalos muy finos y costosos a sus parejas cuando se encuentra enamorada. Según sus propias declaraciones, entre los detalles más lujosos que ha entregado se encuentran viajes internacionales en clase ejecutiva (business class) con hospedaje en hoteles todo incluido, además de costosas joyas como cadenas y pulseras de oro.

A pesar de lo valioso de estos obsequios, Yaya Muñoz dejó muy en claro que en sus relaciones amorosas el dar y recibir no es una vía de un solo sentido.

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A ella también le gusta consentir a las personas que ama y se considera una mujer sumamente amplia, detallista y espléndida a la hora de dar regalos significativos cuando realmente le nace del corazón.

De esta forma, la creadora de contenido demuestra que, para ella, el amor es un trabajo en equipo donde a ambas partes les gusta expresarse afecto tanto con detalles emocionales como con atenciones materiales de primer nivel.

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Mira la entrevista completa aquí: