Yaya Muñoz destapa la millonada que gana en 'Dímelo King' trabajando solo 1 hora al día

Si sigues de cerca la trayectoria de Yaya Muñoz, sabes muy bien que su vida profesional ha estado llena de giros inesperados. Sin embargo, la creadora de contenido ha sabido capitalizar cada oportunidad que se le presenta tras cerrar ciclos complicados en los medios de comunicación.

En una reciente y divertida entrevista concedida en El Klub de La Kalle, la influencer destapó detalles muy jugosos sobre su realidad financiera y dejó a más de uno con la boca abierta al confesar cuánto factura en su empleo actual.

Puedes leer: Yaya reta en vivo a Luisa Castro, novia de Westcol, para un enfrentamiento: “Unos puñitos”



Hoy en día, Yaya Muñoz forma parte del equipo principal del popular formato digital "Dímelo King".



Este proyecto ha ganado una gran popularidad en redes sociales por su estilo directo, donde se habla sin pelos en la lengua y se maneja un humor bastante negro, algo a lo que la propia Yaya tuvo que acostumbrarse con el paso de los días.

Pero, más allá de la diversión y el aprendizaje dentro del programa, lo que realmente ha llamado la atención de sus seguidores y de la opinión pública es la excelente remuneración que recibe por su labor.

¿Cuánto gana Yaya Muñoz en el podcast Dímelo King?

Yaya Muñoz percibe un salario mensual que ronda los 35 millones de pesos colombianos. Ella misma confirmó esta importante cifra en el programa El Klub de La Kalle, admitiendo que en este proyecto digital le pagan sumamente bien por su desempeño como conductora y panelista.

Puedes leer: VIDEO: Jhovanoty responde a acusaciones de Yaya que lo catalogó de mala persona

Publicidad

Durante su visita a los micrófonos de El Klub de La Kalle, los locutores le preguntaron directamente por las cifras de su salario, comparando si allí ganaba mejor que en otros lugares.

Tras un breve juego de adivinanzas donde se mencionaron montos elevados, Yaya no tuvo reparos en confirmar la cifra aproximada.

Publicidad

Ella misma aceptó que su sueldo mensual se mueve en un rango cercano a los 35 millones de pesos colombianos. Una cantidad que, sin duda alguna, la posiciona muy bien dentro del mercado de creadores de contenido y presentadores digitales en Colombia.

Lo más sorprendente de esta cifra no es solo el monto final, sino la relación entre el pago y el tiempo invertido en pantalla.

Yaya explicó con mucha gracia que su jornada de grabación es bastante amigable. Si te preguntas cómo es su rutina, la influencer trabaja de lunes a jueves en un horario nocturno que va desde las 7:00 p. m. hasta las 8:00 p. m.

Puedes leer: ¿Hubo infidelidad? Yaya rompe silencio sobre los motivos reales de su ruptura con José

Sí, leíste bien: es tan solo una hora de transmisión en vivo al día. No obstante, ella misma aclaró que este trabajo requiere una preparación previa, pues debe llegar con anticipación al set para asistir a las reuniones de producción del equipo y planear los temas que se van a tratar.

A pesar del esfuerzo tras bambalinas, Yaya Muñoz se siente sumamente plena en este espacio laboral. Manifestó que valora enormemente el ambiente de trabajo porque se siente feliz, tranquila y con la libertad de compartir sus opiniones al mismo nivel que sus compañeros de mesa.

Publicidad

Mira la entrevista completa aquí: