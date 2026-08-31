Expresentadora de televisión admite que acabó con la vida de su mamá: “Creí que era el diablo”

Angelynn 'Angie' Mock, de 48 años, es una expresentadora y reportera de televisión en Estados Unidos que fue declarada culpable por la muerte de su madre, Anita Avers. El hecho ocurrió el 31 de octubre de 2021.

De acuerdo con las autoridades, ese día la Policía de Wichita, Kansas, recibió una alerta por un ataque con arma blanca. Al llegar a la residencia, los oficiales encontraron a Angelynn Mock en el exterior de la vivienda con heridas en las manos, mientras que su madre, de 80 años, yacía gravemente herida en el interior.

Anita Avers fue trasladada de urgencia a un hospital, pero falleció debido a las lesiones que sufrió. En la escena fueron encontrados varios utensilios de cocina cerca de su cuerpo, entre ellos cuchillos y un rallador de queso.



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Inicialmente, documentos judiciales revelados por el New York Post mostraron que la expresentadora de televisión aseguró que había actuado en defensa propia. Sin embargo, durante su declaración incurrió en contradicciones y llegó a afirmar: “Creo que es el diablo”.

La mujer también indicó que había ido a la habitación de su madre para hablar sobre una entrevista de trabajo que tendría en el medio KSN. Según su relato, cuando ingresó al lugar vio a su madre afilando un cuchillo, con el que, aseguró Mock, ella la atacó.

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Posteriormente, afirmó que logró dominarla y que Avers le dijo: “Sé que te estás acostando con Jesucristo”. También aseguró que su madre le lanzó veneno mientras intentaba alejarse.

De acuerdo con la declaración de Mock, posteriormente tomó el cuchillo, redujo a su madre y la atacó. La expresentadora sostuvo que tuvo que hacerlo para salvarse. “Tuve que reaccionar, no iba a parar”, declaró.

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El padrastro de Mock, por su parte, mencionó que ella padecía un trastorno esquizoafectivo y que anteriormente había sufrido delirios en los que aseguraba que las personas de su entorno eran “robots”.

La expresentadora de televisión Angelynn Mock decidió acabar con su mamá Anita Avers, ya que creyó que ella era el diablo Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Por qué decidió Angelynn Mock declararse culpable?

En enero de 2026, un juez determinó que Angelynn Mock no tenía la capacidad mental para afrontar el juicio y ordenó su traslado a un hospital psiquiátrico estatal. Sin embargo, meses después, esta decisión fue revertida y fue considerada apta para continuar con el proceso judicial.

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En agosto de este año, Mock decidió aceptar los cargos relacionados con la muerte de su madre, Anita Avers. Ahora deberá enfrentar una condena de cadena perpetua. La sentencia está programada para el próximo 5 de octubre de 2026.

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Cabe recordar que Angelynn Mock obtuvo reconocimiento entre 2011 y 2015, cuando trabajó en el noticiero matutino de KTVI Fox 2, en St. Louis, Missouri, donde alcanzó popularidad entre los espectadores.

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Posteriormente, tras pasar por otros programas, se retiró de los medios de comunicación y comenzó a trabajar en el área comercial de una empresa de software.