Hombre gay quiere casarse con una lesbiana y esta es la razón

Lo que comenzó como un anuncio publicado en Instagram terminó convirtiéndose en una muestra de una realidad que enfrentan algunas personas de la comunidad LGTBIQ+ en India. Un estudiante de medicina de 23 años publicó que buscaba una mujer lesbiana o asexual dispuesta a casarse con él dentro de cinco o seis años.

La propuesta tenía una condición particular: el matrimonio no estaría basado en una relación romántica tradicional, sino en un acuerdo para responder a las expectativas de sus familias y de la sociedad. A cambio, ambos podrían mantener sus respectivas relaciones afectivas por fuera del matrimonio. Una joven lesbiana identificada como Asha encontró el anuncio y decidió responder.

¿Qué es un matrimonio lavanda y por qué recurren a ellos?

Este tipo de acuerdo es conocido como “matrimonio lavanda”. Se trata de una unión en la que dos personas acuerdan casarse para ocultar o proteger su orientación sexual frente a su entorno y, al mismo tiempo, cumplir con las expectativas familiares y sociales.

Publicidad

En el caso de Asha, la decisión estuvo relacionada con la presión que recibía para casarse y con el rechazo que, según explicó, existe hacia las personas LGTBIQ+ en su entorno. La joven, que también estudia medicina y vive en una zona rural, encontró en este acuerdo una posible manera de evitar tener que revelar públicamente su orientación sexual.

India despenalizó las relaciones homosexuales en 2018. Sin embargo, en 2023, el Tribunal Supremo del país rechazó reconocer legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ese contexto jurídico y las presiones sociales han llevado a algunas personas a buscar alternativas para poder mantener su vida privada lejos de las expectativas familiares.

Publicidad

Las redes sociales se han convertido en un espacio donde estas personas pueden encontrarse. Instagram, Facebook, Telegram y Reddit son utilizados para publicar anuncios en los que se buscan posibles parejas para este tipo de acuerdos.

Pero no se trata simplemente de encontrar a alguien con quien compartir una fachada. En algunos casos, quienes buscan estos matrimonios también tienen en cuenta aspectos que tradicionalmente aparecen en los matrimonios concertados de India, como la casta, la religión, el idioma y el nivel educativo. La intención es que la unión resulte creíble frente a familiares y conocidos.

Una de las personas que ha creado un espacio para facilitar estos contactos es Thanima, una mujer asexual de 25 años del sur de India. Después de experimentar presión familiar para casarse, creó una página dedicada a este tipo de anuncios y ha gestionado más de 400 publicaciones anónimas.

Thanima considera que estos acuerdos pueden ser una alternativa menos complicada cuando las dos personas conocen desde el principio la orientación sexual de la otra. Sin embargo, también reconoce que el objetivo de fondo es evitar las consecuencias de una sociedad en la que muchas personas queer todavía no se sienten seguras mostrando públicamente quiénes son.