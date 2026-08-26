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Luisa Fernanda W toma radical decisión antes de su matrimonio; cambio de planes para todos

Por medio de sus historias de Instagram, la creadora de contenido reveló los cambios que hizo para organizar su despedida de soltera, celebración que ahora estará a su cargo.

Luisa Fernanda W anuncia cambios en la organización de su despedida de soltera antes de su boda
La creadora de contenido Luisa Fernanda W reveló en sus redes sociales los giros que le dio a la organización de su despedida de soltera antes del matrimonio
Foto montaje creado por La Kalle; @luisafernandaw
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

La creadora de contenido, Luisa Fernanda W, sorprendió al revelar un cambio de planes absoluto para su despedida de soltera. A través de sus historias en Instagram, la paisa confesó que decidió tomar todo el control de los preparativos de este gran festejo aquí en Colombia.

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La influencer decidió hablar con sus amigas sobre la organización de esta fiesta. Les dijo: "Chicas, yo sé que todo lo que ustedes están haciendo es espectacular, maravilloso, y yo lo recibo con mucho amor, pero imagínense que yo quiero organizar mi despedida".

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Su decisión resultó muy llamativa para sus mejores amigas. La influencer explicó: "¿Y si juntamos lo que ustedes ya tienen con lo que yo quiero hacer? Entonces, sí, es disruptivo... pero esta vez yo pedí permiso [ríe] y la voy a arreglar yo" de manera directa.

La fecha fijada para esta celebración será en septiembre y promete grandes emociones. Ella misma adelantó que "vamos a tener unos momentos que van a ser sorpresa para mí y otros que van a ser sorpresa para ellas. De verdad, todo va a estar divino" por completo.

Al inicio, sus mejores amigas tenían planes muy diferentes para sorprenderla. Ellas contemplaron viajar a Aspen, en los Estados Unidos, o pasar algunos días en Argentina, e incluso consideraron la opción de Los Cabos en México para esta gran celebración previa.

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¿Dónde se realizará la despedida de soltera de la famosa influencer colombiana?

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Luisa se sentó con ellas para proponerles su destino preferido en su país. La creadora paisa les dijo: "Chicas, ustedes saben que yo amo Cartagena... Hagamos la despedida de soltera en Cartagena y, de hecho, pues nos queda como súper bien a todas" con alegría.

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La sorpresiva elección de Cartagena generó muchísima curiosidad entre sus seguidores. La bella novia paisa confesó de forma muy sincera que prefiere seleccionar a su país de la costa, resaltando la vibra tan especial que tiene esta histórica ciudad.

La paisa fue clara sobre su preferencia de quedarse en el país. Confesó así: "A ver, porque teniendo la opción de elegir cualquier lugar, también tengo la opción de elegir a mi país y la verdad prefiero mi país. Yo amo la alegría de Cartagena" de modo directo.

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Además de sus preferencias personales, la paisa destacó la comodidad de este viaje para sus amigas. La novia explicó que para lo que quiere organizar todo está perfecto en esa hermosa ciudad, pues les queda súper fácil a todas ya que están a tan solo un vuelo.

Aunque descartó viajar al extranjero para su festejo, la famosa influencer reveló sus planes futuros. Ella confesó que le gustaría conocer Positano, Italia, pero que prefiere dejar ese destino internacional para su luna de miel junto a su prometido Pipe Bueno.

A través de sus redes, la influencer compartió que ensaya su propio maquillaje para el matrimonio con Pipe Bueno. Luisa reveló que busca un estilo bastante natural para su gran día, demostrando que desea estar presente en cada único detalle de este lindo paso.

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Video que puedes ver: Dura confesión de Pipe Bueno

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