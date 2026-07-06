Luisa Fernanda W destapa compleja crisis que vivió con Pipe Bueno: “Hasta me desesperaba”

La reconocida creadora de contenido Luisa Fernanda W decidió abrir su corazón y hablar sobre uno de los momentos más difíciles que vivió junto a su pareja, el cantante Pipe Bueno.

Durante una entrevista en el pódcast La Tobón Show, conducido por Laura Tobón, la influenciadora reveló detalles de la crisis que atravesó su relación tras el nacimiento de su segundo hijo.

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Según explicó la empresaria, el embarazo y el posparto representaron un reto desde el punto de vista emocional. Durante ese periodo experimentó cambios de ánimo, una alta sensibilidad e irritabilidad que terminaron afectando su convivencia con el artista.



Con total sinceridad, Luisa Fernanda confesó que llegó a sentirse abrumada incluso por las personas más cercanas.

"Pasé por etapas donde muchas personas me desesperaban, lo tengo que decir honestamente, hasta Pipe me desesperaba, entonces a veces lo quería, a veces no, me caía muy mal", aseguró.

¿Qué más reveló Luisa Fernanda W sobre su relación con Pipe Bueno?

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Uno de los aspectos que más influyó en esa etapa fue la agenda laboral del cantante. En ese momento, Pipe Bueno se encontraba grabando una serie para Disney, lo que hacía que compartiera gran parte de su tiempo con sus compañeros de producción, quienes incluso visitaban con frecuencia la casa de la pareja.

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Luisa Fernanda W reconoció que, debido al difícil momento emocional que atravesaba, le costaba relacionarse con el círculo cercano del cantante.

"A mí me caían muy mal todas las personas que lo rodeaban a él en ese momento y yo los veía y me daba mucha pereza; los llevaba a la casa y menos me alegraba", relató.

La influenciadora admitió que esa actitud pudo haber hecho que los compañeros de Pipe la percibieran como una "mujer complicada", aunque aseguró que todo respondía al proceso físico y hormonal que estaba viviendo.

Pese a la intensidad de esa etapa, Luisa Fernanda aclaró que no se trató de una crisis permanente en su relación, sino de una consecuencia de los cambios propios del embarazo y el posparto. Con el paso del tiempo, ambos lograron comprender lo que estaba ocurriendo y fortalecieron su relación.

Actualmente, la pareja atraviesa uno de sus mejores momentos tanto a nivel sentimental como familiar. Después de superar esa difícil etapa, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno concentran sus esfuerzos en los preparativos de su matrimonio, previsto para celebrarse en los próximos meses.