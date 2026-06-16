¿Se acerca la boda? Video de Luisa Fernanda W y comentario de una cantante desatan rumores

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno volvieron a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de que un reciente video compartido por la creadora de contenido despertara nuevas especulaciones sobre su esperada boda.

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Aunque la pareja no realizó la confirmación de una fecha para el matrimonio, una publicación de la influencer y un comentario de la cantante Marilyn Oquendo fueron suficientes para que sus seguidores comenzaran a sacar conclusiones.



Desde hace varios años, Luisa y Pipe han permanecido bajo la mirada del público. Su relación se volvió mediática desde sus inicios y, con el paso del tiempo, cada una de sus apariciones, proyectos o anuncios suele generar reacciones entre quienes siguen de cerca su historia.



La relación entre ambos comenzó en 2019, año en el que también se produjo el fallecimiento del cantante Legarda, quien había sido pareja de la reconocida creadora de contenido. Desde entonces, el vínculo entre la creadora de contenido y el artista se encuentra en el escrutinio público y recibo opiniones de todo tipo en redes sociales.

Pese a ello, los artistas han demostrado estabilidad en su relación. A lo largo de los años han enfrentado diferentes momentos complejos y coninúan construyendo juntos su proyecto de vida. Incluso, en una entrevista anterior, Fernanda W se sinceró sobre un difícil proceso personal que atravesó y confesó que llegó a pensar que su hogar podría terminarse.

¿La boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno está más cerca de lo que parece?

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La posibilidad de una boda entre los artistas no es un tema nuevo. En octubre de 2023, el cantante de música popular le propuso matrimonio a la influencer durante un lujoso viaje a Dubái. Sin embargo, los planes de llegar al altar fueron aplazados debido a varios cambios en sus vidas.

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Entre las razones que llevaron a posponer la celebración estuvo su mudanza a Ciudad de México y las exigentes agendas profesionales que ambos mantienen. Desde entonces, la pareja prefirió guardar silencio sobre la fecha exacta del matrimonio.

No obstante, en los últimos días las especulaciones volvieron a tomar fuerza. Todo comenzó cuando la cantante publicó un video en sus redes sociales acompañado del mensaje: “Día 1: ensayando el maquillaje para mi boda”.

La publicación llamó inmediatamente la atención de sus seguidores, quienes interpretaron el contenido como una señal de que el gran día podría estar acercándose. En el video, Luisa deja ver que busca un maquillaje natural para la ocasión y que incluso estaría considerando realizarlo ella misma debido a la importancia que tiene este momento en su vida.

Aunque ese detalle fue suficiente para generar conversación, otro elemento terminó impulsando aún más los rumores. La cantante Marilyn Oquendo reaccionó a la publicación con un comentario que rápidamente se volvió tema de debate entre los usuarios:

“Contando los días para tu despedida, o sea, chao, que se tenga el mundo, te amo”.

Las palabras de la artista provocaron una ola de interpretaciones en redes sociales. Varios usuarios consideraron que el mensaje podría estar relacionado con una eventual despedida de soltera y que, de manera indirecta, habría revelado que la boda estaría más cerca de lo que muchos imaginaban.

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Como suele ocurrir en estos casos, las reacciones no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos seguidores tomaron el comentario como una simple muestra de cariño entre amigas, otros aseguraron que podría tratarse de una pista sobre los preparativos del matrimonio.

Hasta el momento, ni Luisa Fernanda W ni Pipe Bueno se han pronunciado sobre las especulaciones surgidas a raíz del video y del comentario de Marilyn Oquendo. Sin embargo, la propia influencer alimentó la expectativa semanas atrás durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores.

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En esa ocasión, Fernanda aseguró que muy pronto compartiría detalles relacionados con la boda, una declaración que ahora cobró más relevancia tras las recientes publicaciones que mantienen atentos a sus seguidores.

Por ahora, las redes sociales continúan pendientes de cualquier nueva señal que permita conocer cuándo llegará finalmente uno de los matrimonios más esperados por quienes siguen de cerca la historia de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno.

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