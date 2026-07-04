Las cláusulas, las ausencias y los momentos que marcaron la boda de Taylor Swift

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce se convirtió en uno de los eventos más comentados del mundo del entretenimiento. La pareja reunió a cientos de invitados en una ceremonia realizada en el Madison Square Garden de Nueva York, donde cada detalle fue cuidadosamente planeado para privilegiar la privacidad, la familia y una celebración íntima pese a la enorme atención mediática que despertó el matrimonio.

Lo que inicialmente parecía una boda tradicional terminó rompiendo varios de los protocolos habituales de las celebridades.

Desde la decisión de no tener damas de honor hasta los acuerdos de confidencialidad firmados por los asistentes, el enlace estuvo marcado por decisiones que rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales.

Taylor Swift apostó por una ceremonia diferente

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que Taylor Swift decidió dejar de lado una de las tradiciones más comunes en las bodas estadounidenses: no hubo damas de honor ni un extenso grupo de padrinos.

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Según la información entregada por la revista People a través de la publicista Tree Paine, tanto la cantante como Travis Kelce optaron por dar el protagonismo únicamente a sus familias.

En el altar, la artista estuvo acompañada por su hermano menor, Austin Swift, quien desempeñó el papel de "Man of Honor", mientras que Travis Kelce también reservó ese espacio para uno de sus familiares.

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La decisión permitió mantener una ceremonia mucho más personal y, al mismo tiempo, evitar cualquier polémica relacionada con la elección de amigos cercanos o celebridades para ocupar esos lugares.

El matrimonio fue oficiado por el actor y comediante Adam Sandler, quien aportó momentos de humor durante la ceremonia.

Entre los asistentes estuvieron figuras como Gigi Hadid, Bradley Cooper, Karlie Kloss y varios compañeros de Travis Kelce en la NFL.

Los recién casados también lucieron diseños exclusivos de Christian Dior Haute Couture, creados por Jonathan Anderson y complementados con zapatos personalizados de Christian Louboutin.

Taylor Swift y las llamativas ausencias que despertaron especulaciones

Si hubo algo que llamó tanto la atención como los invitados fue precisamente quienes no estuvieron presentes.

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Los nombres de Blake Lively y Ryan Reynolds rápidamente se convirtieron en tendencia debido a que ninguno apareció ni en la ceremonia ni en los eventos previos al matrimonio.

Mientras la boda reunía a importantes figuras del espectáculo en Nueva York, ambos fueron vistos en Lake Placid acompañando a su hija Betty durante una competencia ecuestre.

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Su ausencia alimentó las especulaciones sobre un posible distanciamiento con Taylor Swift, especialmente después de que el nombre de la cantante apareciera mencionado dentro del proceso judicial entre Blake Lively y Justin Baldoni.

De acuerdo con la información divulgada, durante ese proceso también salieron a la luz mensajes privados entre ambas amigas.

En uno de ellos, Lively expresó:

"Últimamente me he sentido como una mala amiga, he sido un desastre".Por su parte, Swift respondió:

"He notado un pequeño cambio en tu forma de hablarme" y "Echo de menos a mi amiga divertida, que me habla como ella misma".

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Estos intercambios aumentaron las versiones sobre un posible enfriamiento en la amistad antes de la boda.

Los acuerdos de confidencialidad marcaron la boda de Taylor Swift

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Otro de los elementos que convirtió el matrimonio en uno de los eventos más exclusivos del año fueron las estrictas medidas de privacidad.

De acuerdo con medios estadounidenses, las invitaciones fueron completamente digitales, contaban con marcas de agua personalizadas e incluían acuerdos de confidencialidad para impedir que los asistentes revelaran detalles del evento.

Pese a ello, algunos aspectos lograron conocerse posteriormente.

Los presentadores de Good Morning America confirmaron que el interior del Madison Square Garden fue transformado completamente para recrear un enorme jardín, creando un ambiente muy diferente al habitual escenario deportivo.

También revelaron que la pareja escribió sus propios votos matrimoniales y que ambos los leyeron utilizando pequeños cuadernos personales durante la ceremonia.

Según testimonios conocidos posteriormente, los discursos fueron descritos como "largos, entretenidos, personales, encantadores, emocionales, irreverentes y tiernos".

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La celebración también contó con una presentación especial de Stevie Nicks y recuerdos personalizados con el monograma "T&T", correspondiente a Taylor y Travis.

Entre los objetos que más curiosidad despertaron estuvo un Chevrolet SS de la década de 1970, el mismo vehículo con el que, según medios estadounidenses, Travis Kelce recogió a Taylor Swift durante una de sus primeras citas.

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El automóvil llevaba una placa personalizada con la inscripción "JST&TMRD", una abreviatura en inglés que hace referencia a "recién casados", convirtiéndose en uno de los detalles más comentados de una boda que sigue dando de qué hablar en el mundo del entretenimiento.