Alzate cumplió un sueño al conocer a su ídolo de infancia; “hace rato no sentía eso”

Las figuras de la música también tienen referentes que marcaron su infancia, y eso fue precisamente lo que dejó ver Alzate al compartir uno de los momentos más especiales de los últimos días.

El cantante de música popular publicó un video en sus redes sociales donde aparece junto a una de las máximas leyendas del fútbol colombiano: René Higuita.

Las imágenes rápidamente llamaron la atención de sus seguidores, quienes fueron testigos de la emoción con la que Alzate abrazó al histórico exportero de la Selección Colombia, se tomó fotografías con él y aprovechó el encuentro para grabar un video desde su celular, dejando claro que estaba cumpliendo un sueño que llevaba guardando desde niño.

Con evidente felicidad, el artista confesó que conocer personalmente a René Higuita despertó sentimientos que hacía mucho tiempo no experimentaba, recordando cómo el exguardameta se convirtió en su gran inspiración durante sus primeros años.

Alzate recordó cómo René Higuita marcó su infancia

Publicidad

Durante el video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Alzate relató que desde muy pequeño admiraba profundamente a René Higuita y que incluso trataba de parecerse a él cada vez que jugaba fútbol.

El cantante recordó entre risas que siempre quería ser arquero y hasta escribía el apellido del exfutbolista en su ropa mientras jugaba con sus amigos.

Publicidad

“¿Qué fue eso?, hoy conocí a René Higuita, el ídolo mío. Era el ídolo mío de toda la vida. Yo era el arquero siempre, yo me pintaba aquí el nombre de Higuita número 1, yo me hacía llamar Higuita”, expresó emocionado.

El artista también contó que su admiración iba mucho más allá del deporte. Según explicó, que para la grabación del video de su canción' Te quiero ver campeón' decidió comprar el tradicional buzo que hizo famoso al exportero colombiano durante su paso por la Selección Colombia.

“Todo el mundo iba con la camisa de la Selección Colombia y yo dije: ‘No, papá’. Me fui para la tienda de René porque él tiene una tienda y me compré el buzo que toda la vida soñé”, relató.

Aunque inicialmente dudó si esa prenda era la utilizada durante la inolvidable jugada del "Escorpión", el recuerdo terminó convirtiéndose en una divertida anécdota durante su encuentro con el exguardameta.

Alzate confesó que hacía mucho no sentía una emoción similar

Publicidad

Uno de los momentos que más llamó la atención del video fue la sinceridad con la que Alzate describió las emociones que experimentó al conocer a quien considera uno de los personajes más importantes de su infancia.

El cantante reconoció que, pese a los años de carrera artística y a los escenarios que ha recorrido, pocas veces había sentido tanta ilusión al encontrarse con alguien.

Publicidad

“Hoy conocí a un ídolo de mi infancia y yo hace rato no sentía eso, la emoción de conocer a alguien. ¡Qué chimba, qué personaje! Y me cayó súper bien”, comentó entre sonrisas.

Las palabras del artista despertaron cientos de reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la naturalidad con la que compartió este momento y celebraron que, pese a su reconocimiento dentro de la música popular, siga viviendo con entusiasmo experiencias que lo conectan con sus recuerdos de infancia.

El encuentro entre Alzate y René Higuita conquistó las redes

La publicación rápidamente comenzó a sumar miles de reproducciones y comentarios. Muchos usuarios resaltaron que el encuentro entre Alzate y René Higuita reunió a dos figuras muy queridas por los colombianos, cada una referente en su respectivo campo.

Mientras el cantante continúa consolidando su carrera en la música popular, este episodio permitió mostrar una faceta mucho más personal, en la que dejó a un lado los escenarios para convertirse, por unos minutos, en ese niño que soñaba con defender el arco vistiendo el emblemático uniforme de su máximo referente.

Mira también: Alzate habla de las posibles fallas en la avioneta de Yeison Jiménez y lo que pudo haber ocurrido