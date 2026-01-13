Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ PERDONÓ A SU PAPÁ
YEISON JIMÉNEZ ALERTÓ DE FALLAS
FUNERAL YEISON JIMÉNEZ
PRECIO DE PEAJES 2026
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Advertencia técnica que Alzate le hizo a Yeison Jiménez sobre su avión antes de su muerte

Advertencia técnica que Alzate le hizo a Yeison Jiménez sobre su avión antes de su muerte

Como piloto experimentado, Alzate analizó las posibles fallas detrás del accidente y revela la premonitoria conversación donde advirtió a su colega sobre los peligros de la aviación.

Advertencia técnica que Alzate le hizo a Yeison Jiménez sobre su avión antes de su muerte
Advertencia técnica que Alzate le hizo a Yeison Jiménez sobre su avión antes de su muerte
Foto: Redes de Yeison Jiménez y Alzate
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

El fallecimiento de Yeison Jiménez dejó un vacío inmenso en la música popular, pero también ha abierto un debate técnico sobre la seguridad en los vuelos privados.

Alzate, quien además de ser un ícono del género es piloto de aviación, compartió una visión técnica sobre lo que pudo haber ocurrido en aquel fatídico despegue, basándose en su conocimiento de las aeronaves pequeñas.

Según Alzate, en la aviación privada, el control de peso y balance es una cuestión de vida o muerte. Explicó para El Klub de Las Kalle, que estos aviones son sumamente sensibles; por ejemplo, si se ocupan las seis sillas disponibles, es posible que no se pueda llevar ni siquiera una computadora portátil adicional debido a las restricciones de combustible y distancia.

"Es tan delicado todo lo que tiene que ver con el peso y balance", enfatizó el artista, señalando que el exceso de carga puede impedir que un piloto resuelva una emergencia que, en condiciones normales, sería manejable.

Te puede interesar

  1. Yeison Jiménez alcanzó a alertar a un amigo antes de morir: “La avioneta estaba fallando”
    Yeison Jiménez alcanzó a alertar a un amigo antes de morir: “La avioneta estaba fallando”
    Foto: Redes de Yeison Jiménez
    Farándula

    Yeison Jiménez alcanzó a alertar a un amigo antes de morir: “La avioneta estaba fallando”

  2. Yeison Jiménez, cantante colombiano
    Yeison Jiménez, cantante colombiano
    Foto: Instagram @yeison_jimenez
    Farándula

    Fanáticos de Yeison Jiménez se unen en cadenas de oración por su salud; están preocupados

  3. Aparece el posible fantasma de Yeison Jiménez
    ¿Real o IA? Captan extraña imagen en el lugar del accidente de Yeison Jiménez, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Farándula

    ¿Real o IA? Captan extraña imagen en el lugar del accidente de Yeison Jiménez

El artista recordó con dolor su último encuentro con Yeison en el aeropuerto José María Córdoba. En esa ocasión, aprovechó para darle consejos de seguridad: "Le dije que tuviera mucho cuidado con los aviones pequeños, el peso, el balance y el mantenimiento".

Esta advertencia cobra hoy una relevancia, especialmente al considerar las hipótesis de que el avión pudo haber estado operando con su capacidad máxima en un aeropuerto de gran altitud, lo cual reduce el desempeño de los motores al 100%.

Uno de los puntos más reveladores de la entrevista fue la distinción que hizo Alzate entre los vuelos comerciales y los privados.

Publicidad

Mientras que en las aerolíneas comerciales la regulación es extrema y no se permite el más mínimo detalle o alerta en el tablero, en la aviación privada la situación es más "abierta" y, a veces, "deportiva".

Alzate comparó la situación con el mantenimiento de un automóvil: "Muchas veces pasamos por alto cosas... se me prendió una lucecita pero el carro está funcionando".

Te puede interesar

  1. Alberto Posada llora hablando de diferencias con Yeison Jiménez: “Nunca le deseé la muerte”
    Alberto Posada llora hablando de diferencias con Yeison Jiménez: “Nunca le deseé la muerte”
    Foto: Redes de Luis Alberto Posada y Yeison Jiménez
    Farándula

    Alberto Posada llora hablando de diferencias con Yeison Jiménez: “Nunca le deseé la muerte”

  2. Revelan significado de código que apareció en tablero del avión donde murió Yeison Jiménez
    Revelan significado de código que apareció en tablero del avión donde murió Yeison Jiménez
    Foto: Redes sociales
    Farándula

    Revelan significado de código que apareció en tablero del avión donde murió Yeison Jiménez

  3. Esto era lo que pensaba Yeison Jiménez de Amparo Grisales; lo dijo en La Kalle
    Esto era lo que pensaba Yeison Jiménez de Amparo Grisales; lo dijo en La Kalle
    Foto: Redes de Yeison Jiménez y Amparo Grisales
    Farándula

    Esto era lo que pensaba Yeison Jiménez de Amparo Grisales; lo dijo en La Kalle

Publicidad

En la aviación privada, ignorar una alerta en el tablero o postergar un mantenimiento puede ser fatal.

Sobre los videos que circulan de supuestas fallas en los controles del avión de Yeison, Alzate sugirió que, si hubo una pérdida de potencia en un motor al despegar, el piloto probablemente intentó regresar a la pista, pero factores como el peso excesivo pudieron haber hecho que la emergencia fuera imposible de resolver.

Sin embargo, el artista enfatizó que todo se trata de una suposición y que, en realidad, están a la espera de que la Aeronáutica Civil confirme qué fue lo que ocurrió realmente.

Mira también: Alzate revela cómo se enteró del fallecimiento de Yeison Jiménez y el duro momento que vivió

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez

Alzate

Muertes de famosos

Muertes en accidentes