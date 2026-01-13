Advertencia técnica que Alzate le hizo a Yeison Jiménez sobre su avión antes de su muerte

El fallecimiento de Yeison Jiménez dejó un vacío inmenso en la música popular, pero también ha abierto un debate técnico sobre la seguridad en los vuelos privados.

Alzate, quien además de ser un ícono del género es piloto de aviación, compartió una visión técnica sobre lo que pudo haber ocurrido en aquel fatídico despegue, basándose en su conocimiento de las aeronaves pequeñas.

Según Alzate, en la aviación privada, el control de peso y balance es una cuestión de vida o muerte. Explicó para El Klub de Las Kalle, que estos aviones son sumamente sensibles; por ejemplo, si se ocupan las seis sillas disponibles, es posible que no se pueda llevar ni siquiera una computadora portátil adicional debido a las restricciones de combustible y distancia.



"Es tan delicado todo lo que tiene que ver con el peso y balance", enfatizó el artista, señalando que el exceso de carga puede impedir que un piloto resuelva una emergencia que, en condiciones normales, sería manejable.



El artista recordó con dolor su último encuentro con Yeison en el aeropuerto José María Córdoba. En esa ocasión, aprovechó para darle consejos de seguridad: "Le dije que tuviera mucho cuidado con los aviones pequeños, el peso, el balance y el mantenimiento".

Esta advertencia cobra hoy una relevancia, especialmente al considerar las hipótesis de que el avión pudo haber estado operando con su capacidad máxima en un aeropuerto de gran altitud, lo cual reduce el desempeño de los motores al 100%.

Uno de los puntos más reveladores de la entrevista fue la distinción que hizo Alzate entre los vuelos comerciales y los privados.

Mientras que en las aerolíneas comerciales la regulación es extrema y no se permite el más mínimo detalle o alerta en el tablero, en la aviación privada la situación es más "abierta" y, a veces, "deportiva".

Alzate comparó la situación con el mantenimiento de un automóvil: "Muchas veces pasamos por alto cosas... se me prendió una lucecita pero el carro está funcionando".

En la aviación privada, ignorar una alerta en el tablero o postergar un mantenimiento puede ser fatal.

Sobre los videos que circulan de supuestas fallas en los controles del avión de Yeison, Alzate sugirió que, si hubo una pérdida de potencia en un motor al despegar, el piloto probablemente intentó regresar a la pista, pero factores como el peso excesivo pudieron haber hecho que la emergencia fuera imposible de resolver.

Sin embargo, el artista enfatizó que todo se trata de una suposición y que, en realidad, están a la espera de que la Aeronáutica Civil confirme qué fue lo que ocurrió realmente.

