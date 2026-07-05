¿Murió Jorge Cao? Esta es la verdad detrás de la noticia sobre el famoso actor

Jorge Cao reapareció públicamente para acabar con una información falsa que comenzó a circular durante las últimas horas y que generó preocupación entre sus seguidores.

El reconocido actor, de origen cubano y nacionalizado colombiano, publicó un video en sus redes sociales para confirmar que se encuentra bien y desmentir de manera contundente los rumores sobre su supuesto fallecimiento.

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La noticia falsa se difundió rápidamente y provocó cientos de mensajes dirigidos a familiares, amigos y admiradores del artista. Ante la cantidad de publicaciones que daban por cierta esa versión, el propio Jorge Cao decidió grabar un mensaje para aclarar lo sucedido y tranquilizar a quienes se preocuparon por su estado.

El video no tardó en hacerse viral y recibió miles de reacciones de personas que celebraron verlo en buenas condiciones y aprovecharon para expresarle su cariño.

Jorge Cao apareció en video para aclarar los rumores

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne más de 392 mil seguidores, Jorge Cao publicó un video en el que habló directamente sobre la falsa información que circuló en internet.

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Con un tono entre sorprendido e incrédulo, el actor dejó claro que nunca imaginó verse obligado a desmentir una noticia de ese tipo.

"No sé ni qué decirles, parece un chiste, pero es desagradable. Soy Jorge Cao y estoy vivo. Muchas gracias por todas las frases de pésame a mi familia y a todos, se ha convertido en un chiste nacional", expresó.

Jorge Cao, actor colombiano Foto: Instagram de Jorge Cao

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Jorge Cao habló de sus nuevos proyectos

Además de desmentir el rumor, Jorge Cao aprovechó la oportunidad para contar que atraviesa un buen momento tanto en lo personal como en lo profesional.

Durante el mismo video aseguró que goza de buena salud y que continúa trabajando en varios proyectos relacionados con la actuación.

"Estoy bien gracias a Dios y preparando cosas magníficas para el cine, teatro y televisión. Hay Jorge Cao para rato", afirmó el artista.

Después de la publicación del video, cientos de usuarios dejaron comentarios celebrando que todo se tratara de un rumor sin fundamento.

Muchos señalaron que durante varias horas llegaron a creer la información debido a la rapidez con la que comenzó a compartirse en redes sociales.

Entre quienes reaccionaron también estuvieron varias figuras del entretenimiento colombiano.

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Actrices como Yury Vargas y Carolina Sabino, al igual que el actor César Mora, aprovecharon para enviarle mensajes de apoyo y destacar la importancia de verificar la información antes de compartirla.

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Las publicaciones de respaldo se multiplicaron rápidamente, mientras los seguidores del actor agradecían que él mismo hubiera decidido aparecer para aclarar la situación.