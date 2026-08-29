Hombre ocultó el cuerpo de su mamá en un refrigerador; decía que ella estaba muy lejos

Christopher Phillips, de 60 años, fue arrestado después de que agentes de la Policía de Gales del Sur encontraran el cuerpo de su madre, Sylvia Phillips, de 89 años, dentro de un congelador en una vivienda ubicada en Poplar Crescent, Porthcawl, en el condado de Bridgend.

El hombre fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión después de mantener durante casi tres años el cuerpo de su madre dentro del electrodoméstico y continuar cobrando prestaciones estatales a su nombre, por un valor superior a 105.000 dólares. La sentencia fue emitida el pasado 3 de agosto, luego de que Phillips se declarara culpable.

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Todo comenzó el 17 de febrero, cuando agentes de la Policía de Gales del Sur acudieron a una vivienda en Porthcawl después de la denuncia del médico de Sylvia Phillips, localidad ubicada aproximadamente a 56 kilómetros de Cardiff, tras recibir un reporte relacionado con el bienestar de una persona. En ese momento, Christopher Phillips aseguró a los agentes que su madre, se encontraba en Londres junto a unos primos. Sin embargo, no pudo proporcionar información que permitiera localizarla o confirmar su paradero.



Durante el registro de la vivienda, los policías encontraron un congelador que tenía varias flores colocadas encima. Al abrirlo, descubrieron en su interior el cuerpo de Sylvia Phillips.

¿Por qué Christopher Phillips ocultó el cuerpo de su mamá?

De acuerdo con la información presentada ante las autoridades, Sylvia Phillips fue vista por última vez en septiembre de 2022, cuando acudió a un centro de urgencias médicas. Posteriormente, recibió la última visita presencial de su médico en su domicilio. Desde entonces, Christopher continuó recogiendo sus recetas médicas.

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La mujer murió el 8 de marzo de 2023, a los 89 años. Según la defensa, Christopher había vivido con ella durante más de cinco décadas y tuvo dificultades para afrontar su fallecimiento.Durante la audiencia, el hombre aseguró: “Quería más tiempo con ella, no podía dejarla ir”.

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Su abogada, Ruth Smith, sostuvo que el acusado entró en un estado de “dolor extremo” y negación tras la muerte de su madre. Según explicó, Phillips creó una narrativa ficticia en la que continuaba hablando con ella sobre programas de televisión y carreras de caballos, actividades que ambos compartían habitualmente.

Dos días después del fallecimiento, el hombre compró por internet el congelador y colocó allí el cuerpo de su madre. Durante el registro de la vivienda, los agentes también encontraron una tarjeta de cumpleaños firmada por Christopher y una referencia a la mascota familiar. La tarjeta decía: “Para mamá, de Christopher y Tina”.

El fraude de Christopher Phillips

Además de ocultar el cuerpo de su madre, las autoridades determinaron que Christopher Phillips continuó reclamando prestaciones gubernamentales durante un periodo cercano a tres años. En total, recibió alrededor de 105.000 dólares.

Por estos hechos, el hombre fue acusado de fraude mediante falsa representación. Posteriormente, se declaró culpable de tres delitos, entre ellos impedir el entierro legal y digno de un cadáver y fraude por falsa representación.

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Finalmente, fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión. De acuerdo con la sentencia, cumplirá el 40 % de la pena en prisión y el tiempo restante bajo un régimen de libertad condicional.