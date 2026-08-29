Capturan a hombre que se disfrazó de la muerte; miraba fijamente a pacientes en hospital

Leon Gillespie, de 26 años, se disfrazó de la muerte en el hospital Ysbyty Glan Clwyd, ubicado en St Asaph, Denbighshire, y se subió al tejado del centro médico, desde donde permaneció mirando fijamente al personal y a los visitantes.

De acuerdo con las autoridades, el joven llevaba una hoja larga y hacía ruidos sobre el edificio del hospital. Además, vestía un atuendo negro que, según afirmó posteriormente, correspondía a un disfraz de cuervo. Su comportamiento provocó temor entre los visitantes del centro médico el pasado 6 de junio, según informó The Sun.

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El incidente requirió la presencia de cuatro patrullas de la Policía del Norte de Gales y varios vehículos del servicio de bomberos. Finalmente, los organismos de emergencia lograron bajar a Gillespie del tejado. Sin embargo, el joven no ofreció ninguna explicación sobre las razones de su comportamiento.



Durante la audiencia, Gillespie se declaró culpable de causar molestias sin una excusa razonable en instalaciones del Servicio Nacional de Salud (NHS). Por este hecho, recibió una sanción por parte del Tribunal de Magistrados de Llandudno, en el norte de Gales.

Leon Gillespie, de 26 años, se declaró culpable en Gales después de subir al techo de un hospital vestido como la Parca y espantar pacientes.



Ante el tribunal aseguró que su disfraz no era de la Parca, sino… de un cuervo ☠️ pic.twitter.com/dG777kUpSV — Poirot (@Argenpoirot) August 28, 2026

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¿Qué pasó durante la audiencia contra Leon Gillespie?

Según se conoció durante la audiencia, Gillespie también estuvo involucrado en otros hechos. El 26 de marzo, habría robado entre 30 y 40 libras en comida y arena para gatos de una tienda local de Pets at Home. Posteriormente, el 28 de mayo, habría sustraído alimentos y bebidas de un establecimiento de Sainsbury's en Llandudno.

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El tribunal le ordenó pagar una multa de 100 libras, además de otras 100 libras en costas procesales al Servicio de Fiscalía de la Corona y 50 libras como compensación. Durante el proceso judicial, el joven insistió en que su disfraz correspondía a un cuervo y no a la muerte. Sin embargo, esto no evitó que fuera declarado culpable por los hechos ocurridos en el hospital.

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Un portavoz de la Junta de Salud Universitaria Betsi Cadwaladr manifestó que la institución mantiene una política de cero tolerancia frente a los abusos, agresiones o molestias dentro de sus instalaciones hospitalarias, según informó el Daily Mirror.

Por su parte, un portavoz de la Policía del Norte de Gales señaló que el comportamiento de Gillespie se produjo sin una razón aparente.

¿Quién es la ‘Muerte’?

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El incidente protagonizado por Leon Gillespie también permite recordar el significado de la muerte como figura dentro de diferentes tradiciones mitológicas.

Según algunos relatos de la mitología grecorromana, la muerte estaba vinculada además con el destino establecido para cada individuo. En determinadas versiones, se decía que una persona no podía morir hasta que se hubiera cortado el hilo del que dependía su vida o hasta que su destino hubiera sido determinado por las fuerzas del inframundo.