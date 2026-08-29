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Preso rechaza la libertad condicional; prefirió seguir en la cárcel junto a su novio

El hombre, de 39 años, pese a que podía acceder a la libertad condicional, solicitó permanecer detenido con el fin de esperar a su pareja.

Silueta en blanco y negro de dos hombres tomados de la mano en el pasillo de una prisión frente a rejas de celda.
Un recluso renunció a su beneficio de libertad condicional para no separarse de su pareja
Foto: imagen generada con Google Flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 29 de ago, 2026

Un preso de una cárcel de Córdoba, Argentina, tomó una decisión poco habitual, rechazó la posibilidad de acceder a la libertad condicional y le pidió a la Justicia de ese país que le permitiera continuar en prisión hasta cumplir su condena. Su decisión estuvo motivada por el deseo de permanecer junto a su pareja y evitar una posible recaída en el consumo de drogas.

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Augusto Pacicco, de 39 años, solicitó por escrito a los jueces que no lo dejaran en libertad para continuar tras las rejas junto a su novio. El hombre cumple una condena de dos años por narcotráfico en Villa María. Aunque le quedaban diez meses de pena y ya podía acceder a la libertad condicional, eligió permanecer en prisión. “Todos los presos me dicen que estoy loco”, relató al medio local Telenoche.

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¿Por qué Augusto Pacicco rechazó la libertad condicional?

Una de las principales razones detrás de su decisión es Roy, su novio. Augusto mantiene una relación sentimental con él desde hace más de un año, luego de conocerse dentro de la prisión.

El vínculo que construyeron tras las rejas se convirtió en uno de los principales motivos por los que el interno decidió no abandonar el penal. Ambos comparten una celda en el pabellón C, un sector de conducta de la cárcel de Villa María. Además, trabajan juntos como fajineros, por lo que se levantan temprano para lavar la ropa de los 140 internos que conviven en ese lugar.

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Sin embargo, su relación va más allá de la convivencia y las labores diarias. Roy también tiene una causa penal, aunque todavía no cuenta con una condena firme. Esta situación fue otro de los motivos que llevaron a Augusto a permanecer en prisión.

“Está siendo injusta la Justicia con él. Me duele mucho, por eso también me quedo a su lado para apoyarlo”, contó el hombre para el mismo medio.

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Antes de terminar en prisión, Augusto atravesó varios momentos difíciles. Trabajó como técnico en emergencias, pero una serie de pérdidas familiares lo sumió en una profunda depresión. Primero murió su hermano, posteriormente su padre y, finalmente, su madre.

La acumulación de estas pérdidas lo llevó al consumo de drogas. “Me aferré a eso creyendo que me iba a hacer olvidar las pérdidas, las tristezas, todo lo que estaba pasando”, confesó. Debido a sus adicciones, terminó viviendo durante una década en situación de calle.

Augusto Pacicco en una entrevista
Augusto Pacicco decidió seguir en la cárcel para esperar a su novio
Foto: Imagen tomada de Rock & Pop

¿Cómo logró recuperarse Augusto y qué planes tiene para el futuro?

Cuando Augusto llegó a prisión, atravesaba un momento complejo y había perdido las ganas de seguir adelante. Sin embargo, la asistencia médica y psicológica, además del acompañamiento humano que recibió dentro del penal, contribuyeron a que iniciara un proceso de recuperación.

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Actualmente se encuentra bajo tratamiento y asegura que dejó atrás el consumo de drogas. “Si realmente hubiese querido seguir consumiendo y no hubiese querido cambiar, hubiera saltado la libertad el primer día”, explicó para referirse a su decisión de permanecer en prisión.

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Por otro lado, también le preocupa regresar a la calle sin tener un lugar donde vivir ni claridad sobre lo que hará después de recuperar su libertad. Por esta razón, mantiene firme su decisión de esperar a Roy.

El interno también aseguró que tiene planes a futuro junto a su pareja. Incluso, ambos tomaron la decisión de contraer matrimonio, una razón más por la que prefiere permanecer en prisión hasta que Roy pueda resolver su situación judicial.

Finalmente, los jueces de Córdoba aceptaron la solicitud de Augusto Pacicco, quien cumplirá en prisión los diez meses de condena que aún le quedan.

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