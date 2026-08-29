Empresario acabó con su esposa durante una discusión; su hijo de 5 años presenció todo

En la ciudad de Piracicaba, Brasil, un hecho ocurrido en una vivienda del barrio Glebas Taquaral conmocionó a la comunidad y es investigado por las autoridades como un presunto caso de feminicidio.

La víctima fue identificada como Divina Daniela Carlos, una empresaria de 34 años, quien fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda. El principal sospechoso es su esposo, Agnaldo Donizeti da Silva, de 54 años, se entregó a las autoridades poco después. La pareja llevaba ocho años de relación y, además, compartía la administración de un negocio familiar dedicado al sector de la ferretería.

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¿Qué pasó con Divina Daniela Carlos en Piracicaba?

La tranquilidad de la comunidad se vio alterada el jueves en la mañana, cuando el hermano de la víctima acudió a la vivienda después de notar que no tenía noticias de ella.

Al no obtener respuesta desde el interior del inmueble, el hombre decidió mirar por una de las ventanas y encontró a su hermana tendida en el suelo. De inmediato, pidió ayuda a las autoridades. El guardia municipal Clóvis Queiroz explicó cómo fue el primer contacto con la escena: “No ingresamos, pero pudimos ver por la ventana que el cuerpo estaba en el suelo, ya sin vida y cubierto. Así que nos comunicamos con la comisaría”.

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De acuerdo con el informe preliminar de los especialistas que analizaron la escena, la mujer presentaba cinco heridas provocadas con un arma blanca. Tras los primeros procedimientos, la Fiscalía inició la investigación bajo la hipótesis de feminicidio. Vecinos del sector manifestaron su sorpresa por lo ocurrido y aseguraron que no habían advertido previamente situaciones de violencia o discusiones frecuentes en la vivienda.

Divina Daniela Carlos fue encontrada sin vida después de que su hermana la fuera a buscar Foto: imagen tomada de redes sociales

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¿Quién es el principal sospechoso del caso?

Después de los hechos, Agnaldo Donizeti da Silva se habría retirado del lugar junto a su hijo de cinco años. Las autoridades iniciaron su búsqueda hasta que el hombre decidió presentarse voluntariamente ante la Policía.

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El menor, quien habría presenciado parte de la situación, quedó bajo el cuidado de familiares, mientras que el hombre fue detenido y puesto a disposición de la Justicia brasileña.

Las autoridades continúan con la investigación para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las circunstancias que rodearon la muerte de Divina Daniela Carlos. Para ello, se recopilan testimonios y se analizan las evidencias encontradas en la vivienda. Por ahora, el principal sospechoso permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.