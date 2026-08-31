El Chapulín Colorado salta de la televisión al cine; mostrará una faceta que pocos conocen

Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños, confirmó que ya se trabaja en una película de ‘El Chapulín Colorado’, uno de los personajes más recordados de su padre. El anuncio se conoció durante la alfombra roja de los Premios CANACINE.

La cinta buscará mostrar una historia que no fue desarrollada a profundidad en la televisión: el origen del héroe de las antenitas de vinil y el Chipote Chillón. “De ahí venimos, se está trabajando en eso y pues ya pronto lista para entrar a producirse”, aseguró Fernández.

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¿Cómo será la película de ‘El Chapulín Colorado’?

Uno de los detalles que más llamó la atención es que la nueva producción no sería animada. La intención es llevar al personaje a la pantalla grande mediante una película de acción real, lo que implica encontrar a un nuevo actor para asumir el recordado traje rojo.

Sobre la historia, Fernández adelantó que estará centrada en los comienzos del personaje y que la elección del protagonista será un proceso importante. “Es el origen del héroe, creo que no será animación y el intérprete será alguien que sea merecedor de ese puesto”, explicó.

Por ahora, no se conoce quién será el encargado de interpretar al Chapulín Colorado. El papel representa un reto especial, pues durante años fue interpretado por Roberto Gómez Bolaños, quien convirtió al particular héroe en una de sus creaciones más reconocidas.

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¿Cómo nació ‘El Chapulín Colorado’, el personaje de Roberto Gómez Bolaños?

Antes de convertirse en uno de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana, el Chapulín tuvo otras ideas detrás de su creación. En un comienzo se contempló llamarlo 'El Chapulín Justiciero' y su traje sería verde con amarillo.

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El diseño también tuvo un cambio importante. Graciela Fernández, primera esposa de Roberto Gómez Bolaños, cosió a mano el traje inicial. Sin embargo, el color verde terminó siendo reemplazado por el rojo porque podía confundirse con los fondos utilizados en los estudios de televisión.

La propuesta del personaje rompía con la imagen tradicional de los superhéroes. El Chapulín fue pensado como un antihéroe torpe, miedoso e inseguro, pero que, pese a sus temores, siempre acudía al rescate cuando alguien necesitaba ayuda.

Su primera aparición en televisión ocurrió el 3 de diciembre de 1970, como parte de 'Los Supergenios de la Mesa Cuadrada'. El personaje ganó tanta popularidad que en 1973 obtuvo su propia serie estelar, protagonizada por Roberto Gómez Bolaños.

Durante esa etapa, Gómez Bolaños compartió pantalla con reconocidas figuras como Ramón Valdés, Carlos Villagrán, Florinda Meza, Rubén Aguirre, Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves, quienes también hicieron parte de las producciones que marcaron la televisión mexicana.

Tras el éxito de su serie independiente, el Chapulín continuó apareciendo en el programa 'Chespirito'. Con el paso de los años, sus antenitas de vinil, el Chipote Chillón y su característico traje rojo quedaron ligados a uno de los personajes más reconocidos de Roberto Gómez Bolaños.

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Ahora, la historia creada por ‘Chespirito’ prepara una nueva etapa. El proyecto busca llevar al cine al peculiar héroe, esta vez con una producción de acción real que explorará un aspecto que hasta ahora había quedado poco contado: cómo nació el personaje que durante décadas acudió al llamado de quienes decían: "¡Oh! ¿Y ahora, quién podrá defenderme?".

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